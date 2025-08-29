工事不要で即涼感！冷風・除湿・送風の1台3役！【ハイセンス】寝室もリビングも一瞬で快適！移動式スポットクーラーがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
工事不要で即涼感！【ハイセンス】寝室もリビングも一瞬で快適！移動式スポットクーラーがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
場所も取らずにコンパクトで、移動に便利なキャスター付きで持ち運びや収納もラクラク。熱交換効率が良いので、コンパクトでもパワフル冷風。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
地球温暖化係数が従来品の1/3程度。より環境に配慮したR32冷媒を採用。面倒な排水処理関連の手間が省け、お部屋のどの場所に置いてもスッキリと設置可能。
窓パネルとダクトが付いてくるので、買ったその日に簡単施工。夜でも使いやすいバックライト付き。リモコン周辺温度感知で、24時間お部屋が快適。
生活シーンに合わせて8時間後にOFFとなる「おやすみモード」、冷風16℃設定で強風量なパワフルモード、周囲温度感知機能で自動運転を可能にする「スマートモード」、ON/OFF同時に設定が可能な「24時間入/切タイマー」が、お部屋をより快適に。
