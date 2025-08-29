¿²¤°¤»¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¢Çú¿©¡ÄÊ¡²¬¸©ÃÎ»öà¤Û¤Ã¤³¤êáSNSÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±·Á¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¤¦¤É¤óÅ¹¤Ø¡Ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÉþÉôÀ¿ÂÀÏºÊ¡²¬¸©ÃÎ»ö(70)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ÜÀß¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤ÎÊì¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¡¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤ÇÄê¿©¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤¦¤É¤óÅ¹¤Î¤ªºÂÉßÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎÄê¿©¤òÁ°¤Ë¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëàÇú¿©á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿²¤°¤»¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±·Á¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£