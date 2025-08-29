·é¤¤Çö¤µ¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤éCIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ºÇÅ¬²ò #Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE
·é¤¤Çö¤µ¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤éCIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ºÇÅ¬²ò #Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤«¤é9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¡ÖSMARTCOBY Pro SLIM 35W¡×¤äQi2 MagSafeÂÐ±þ¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡×¤Ê¤É¡¢CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤ÎÇö·¿¡¦·ÚÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËºÇÅ¬¡ª CIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY Pro SLIM¡Ê35W¡Ë¡×¤¬17¡ó¥ª¥Õ
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ PD Type-C 30W Çö·¿ ·ÚÎÌ [Çö¤µ16mm] 10000mAh 3¥Ý¡¼¥È iPhone 15/ Android/Macbook/¥Î¡¼¥ÈPC/iPadÍÑ USB-C USB-A µÞÂ®½¼ÅÅ ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ SMARTCOBY Pro SLIM 35W (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Çö·¿ ·ÚÎÌ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C PD 20W [Çö¤µ12mm 108g] 5000mAh 2¥Ý¡¼¥È iPhone 15 / 16 / Android/iPadÍÑ USB-C ¥¿¥¤¥×C µÞÂ®½¼ÅÅ ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ SMARTCOBY SLIM 20W (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
2,980±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
8.7mm¤È¶ËÇöÀß·×¡£CIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
CIO Qi2 MagSafeÂÐ±þ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C PD 20W 5000mAh iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K
5,380±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO Qi2 ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µ8.7mm] MagSafeÂÐ±þ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C PD 20W 5000mAh iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM 5K(¥Ö¥é¥Ã¥¯)
5,380±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎApple¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£CIO¤Î3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬5,000±ß°ÊÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ iPhone 16 ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È Apple Watch AirPods pro ¥¿¥¤¥×C 5000mAh ·ÚÎÌ ¾®·¿ Çö·¿/USB Type-C SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand
4,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
3¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤È¹â½ÐÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬°ìÂÎ²½¡£CIO¤Î¡ÖSMARTCOBY Pro PLUG¶¡×¤¬19¡ó¥ª¥Õ¡ª
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È °ìÂÎ·¿ 65W µÞÂ®½¼ÅÅ´ï 10000mAh Type-C ¡ß3 ¥Î¡¼¥ÈPC Macbook Windows Android iPhone16 SMARTCOBY Pro PLUG¶ 67W3C¡Ú±Õ¾½Éô¤ËÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥àÍ¡Û (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
8,780±ß
¡Ê19¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿ ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ 3in1 ¥¿¥¤¥×C 30W 8000mAh ·ÚÎÌ ¾®·¿ Çö·¿ iPhone 15 / 16 / Android/Macbook/¥Î¡¼¥ÈPC/iPadÍÑ USB Type-C µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY Ex03 SLIM PLUG ¡õ CABLE
5,780±ß
¡Ê12¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 100W ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ÂçÍÆÎÌ 20000mAh [Ã¦Ãå¼°¥±¡¼¥Ö¥ë] PD ¹â½ÐÎÏ CIOÆÈ¼«µ»½Ñ NovaIntelligence NovaSafety2.0ÅëºÜ ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ MacBook Pro iPhone Android SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K
9,780±ß
¡Ê11¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ [Çö¤µ 18mm] ¥¿¥¤¥×C 30W 10000mAh ·ÚÎÌ ¾®·¿ Çö·¿ iPhone 15 / 16 / Android/Macbook/¥Î¡¼¥ÈPC/iPadÍÑ USB Type-C µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY Pro SLIM Cable 35W (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
4,480±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
¥±¡¼¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤¬¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¼ê´Ö¤¬ÉÔÍ×¤ÊCIO¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬9¡ó¥ª¥Õ¡ª
CIO ½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC (Type-C/USB-C) µÞÂ®½¼ÅÅ ¼§ÀÐ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå ½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë PD 240W ¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ 480Mbps ·Á¾õµ²± Íí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ iPhone15 / 16 / Macbook Pro/Air/iPad/¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó Galaxy Google Pixel Android (¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É) (¥Ö¥é¥Ã¥¯, 1m)
1,980±ß
¡Ê9¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ USB-C(¥á¥¹) to USB-C(¥ª¥¹) ¥¹¥È¥ì¡¼¥È ¥¿¥¤¥×c ¥±¡¼¥Ö¥ë ¼§ÀÐ¤ÇÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ë 100W USB2.0 ¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ 480Mbps(±ÇÁü½ÐÎÏÈóÂÐ±þ) (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,480±ß
¡Ê6¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
CIO ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ USB-C(¥á¥¹) to USB-C(¥ª¥¹) L»ú ¥¿¥¤¥×c ¥±¡¼¥Ö¥ë ¼§ÀÐ¤ÇÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ë 100W USB2.0 480Mbps(±ÇÁüÈóÂÐ±þ)(¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,480±ß
¡Ê6¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
¡ä¡äCIO¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯8·î29Æü13»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×