

以前にも増して「政権入り」の可能性が出てきた、玉木代表率いる国民民主党。しかし、そのハードルは低くないうえ、“賞味期限”が近づいていることを示唆するデータもある（写真：ブルームバーグ）

混迷が増すばかりの「石破降ろし」の裏で、国民民主党の玉木雄一郎代表の言動が永田町で注目されている。昨秋の衆議院選挙と今夏の参院選で大躍進したことで、同党の「政権入り」の可否が今後の政局展開に大きな影響を与えることが間違いないからだ。

玉木氏は以前から「対決より解決」を掲げ、衆参で少数与党となった自公政権に「国民の手取りを増やす」ためのガソリン減税や、いわゆる「年収の壁」の178万円への引き上げなどを求めてきた。

そのため、政界では「与党が要求を受け入れるなら、連立入りや部分連合もありうる」との見方が多く、その延長線上で「財務相としての入閣説」や「自公国連立での玉木首相説」まで取りざたされる状況となっている。

玉木氏自身もテレビやインターネットの番組で精力的に情報発信を続けている。その中で玉木氏は、単独で内閣不信任決議案が提出可能となる「次期衆院選で51議席獲得」を掲げるなど、野党第1党の立憲民主党にとって代わろうとの意欲を隠さない。

憲法に基づき「臨時国会の早期召集」を要求

そうした中、玉木氏は8月28日、記者団に対して、「ガソリンの旧暫定税率の廃止は11月1日からやろうと提案している。11月に間に合わせるなら、来月（9月）中には（臨時）国会を開かないと間に合わないのではないか。早く開いて、法律上・予算上の対応をすべきだ」と主張。併せて、混迷を極める自民党総裁選について「（総裁選を）するならする、やらないならやらないと（早く）明確にしてもらいたい」と訴えた。

玉木氏は、これに先立つ26日の定例会見でも、自民党内の抗争でガソリン暫定税率廃止などの物価高対策が参院選から1カ月が経過しても進展していない状況を踏まえて、臨時国会の早期召集を要求する考えを示した。

これは、「衆参両院のどちらかの院の4分の1が要求すれば、臨時国会を開かなければならない」とする憲法53条の規定を踏まえたもの。玉木氏は「野党各党で協力し、53条に基づく臨時国会の開会要請を含め、速やかに、国民が求める物価高騰対策が実現できるような国会対応を求めたい」と強調した。

国民民主党は27日の両院議員総会でまとめた総括文書などで、次期衆院選での獲得目標について現有からほぼ倍増となる51議席を掲げ、各都道府県に最低1人を擁立する方針を確認した。衆院で51議席あれば、予算を伴う法案や内閣不信任決議案を単独提出できるからだ。

同党は7月の参院選で改選前の4倍超となる17議席を獲得しており、「この勢いが維持できれば、51議席は可能」（玉木氏周辺）と読む。

その一方で、同文書では「（昨年の）衆院選以来の風を維持できた結果であり、地力がついたと過信してはならない」として、7月の参院選を「薄氷の勝利」と総括。そのうえで、1人区を中心とした立憲民主党との候補者調整の結果についても、「有権者に理解されない側面があることも明白になった」として、「見直しが必要」と指摘した。

「玉木政権」誕生を阻む2つの足かせ

そこで注目されるのが、玉木氏の“政権入り戦略”の現実味だ。

玉木氏は最近の街頭演説の締めくくりでは「右でなく左でもなく、一緒に上へ」と頭上を指さして呼びかけ、聴衆も呼応して同じポーズで「上へ」と声をそろえる場面が続く。この「上」という言葉が「玉木政権」を意味することは否定しようがない。

その一方で、自民党内の権力闘争の結果、石破政権が継続した場合、「玉木氏の政権入りはありえない」（閣僚経験者）とみられている。玉木氏がかねて石破首相との連携自体を否定してきたためだ。

ただ、石破氏以外の自公政権との連携は、連立入りを含めて明確には否定してこなかったのも事実。今後、自民党総裁選が実施されることになれば、出馬した総裁候補にとって「野党との連携の可能性やその対象の有無が重要な争点になる」（自民党幹部）との見方が支配的だ。

これまでは、「副首都構想」実現を目指して連立入りを視野に入れているとされる日本維新の会との連携論が自民党内で先行してきたが、同党の有力議員による「政治とカネ」の大スキャンダルが発覚し、「維新との連携は消えた」（同）との声が急速に拡大している。

となれば、「自公政権の安定化のためには国民民主党の取り込みか、立憲民主党との“大連立”が選択肢」（政治ジャーナリスト）となる。このうち、ある自民党幹部が「現実味がある」とするのは前者。連合（日本労働組合総連合会）という組織票を期待できる支持母体を持ち、世論の支持を集める国民民主党の取り込みは「与党にとって最良の選択」（同）となるからだ。

その一方で、自民党内には「玉木氏との連携には反対」（有力幹部）との声も少なくない。「石破政権発足後の国民民主党との政策協議での玉木氏の対応は、受け入れがたい」（同）という反発が根強いためだ。

加えて、国民民主党の自公連立政権入りへの「高いハードル」（国民民主党のベテラン議員）となりそうなのが、同党の支持母体である連合の反発だ。

参院選後、玉木氏らは秘かに自動車総連、電力総連、電機連合、UAゼンセンという4つの産業別労働組合（4産別）の会長と会談した。その席で連合側から「自公政権と組むことはありえない」との声が出たとされる。そもそも、連合の芳野友子会長は旧民主党勢力の連携を重視し、自公との連立には否定的だ。

勢いを失いつつある国民民主党

そうした状況下で、各新聞の最新の世論調査の結果が注目されている。政党支持率で国民民主党の減少が目立ち始めたからだ。毎日新聞の調査では立憲民主党に逆転され、読売新聞の調査でも参政党が野党トップを維持する一方、国民民主党の支持率が下落した。「数字的には参政党が国民民主党にとって代わりつつある」（選挙アナリスト）とも映る。

この結果について玉木氏は「（参政党は）よく活動しており、選挙の余波もあり、メディアも含めて注目が続いているからではないか」と冷静な反応を繰り返す。また、情報番組などで「政権入りの可能性」などを問われても、「まずは自民党内の動きを見極める必要がある」とガードを固める一方、「とにかく早く決着させて臨時国会の早期召集につなげ、国民のための政策実現に取り組むべきだ」と繰り返している。

こうした玉木氏の言動をめぐり、与野党双方から「最終目標である玉木政権の誕生に向けて、自公への接近と野党との連携をてんびんにかけている」（立憲民主党幹部）といった指摘も相次ぐ。

世論調査の結果を分析しても、「国民民主党はすでに既成政党と見なされ、参政党など新たな保守勢力に支持が移り始めている」（有力政治アナリスト）ことは否定できない。「政党として旬は過ぎつつある」という厳しい見方も広がり始めている。国民民主党内には「自民党から奪い取った保守票を失いかねない」（若手議員）との不安も広がる。

「玉木代表の今後の言動が、次期衆院選に向けた国民民主党の支持の増減に直結する状況」（選挙アナリスト）に玉木氏自身がどう対応するかが、今秋以降の政局展開のカギになることは間違いない。

（泉 宏 ： 政治ジャーナリスト）