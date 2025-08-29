¾®äØÀéË¡¡ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹à¼ÁÌäµñÈÝáà²ñ¸«ÂÇ¤ÁÀÚ¤êá¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÁªµó¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£²£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬ÄêÎã²ñ¸«¤ò°ìÊýÅª¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢²Æ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯É½¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä°Ê³°¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡£¼«Í³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¤·èÄê¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢°ìÊýÅª¤Ë²ñ¸«¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÂàÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾®é®¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»ÔÄ¹¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¡ØÂ¾¤Î¤³¤È¤â¡¢ÌõÊ¬¤é¤ó¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤ë¤·¡£Ë¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡Ø¤Û¤ó¤Ê¤é¼¤á¤Þ¤¹¤ï¡Ù¤ÈÊÌ¤Ë¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ÎÊý¤Î¸¢Íø¤ä¤«¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê³°Ìî¤Î°ËÅì»Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¸À¤¦¤Î¤â¡¢Í¾·×ºøÍð¤µ¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Þ¤Ç¤ÏÊü¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡Ê¤È»×¤¦¡Ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÎÊý¤¬µÞ¤ËÌÀÆü¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢³ØÎò±³¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¸À¤¦»ö¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¡Ø¡Ê»ÔÀ¯¤ò¡ËÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤ë¸¶°ø¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¡¢°ËÅì¤ÎÊý¡¹¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤È¤«ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Þ¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñ¤â¤³¤ì¸«¤Æ¤Æ¥Ü¥µ¥Ã¤È¤·¤Æ¤ó¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é³ØÎò±³¤Ä¤¤¤¿¤ä¤Ä¤Ï¡¢£³¿ÆÅùÀè¤Þ¤ÇÈïÁªµó¸¢¤Ê¤·¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«³ØÎò¤Ï½ñ¤«¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤È¤¹¤ó¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤«ÊóÆ»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£