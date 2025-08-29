リンメルから新感覚の高保湿リップが新登場保湿もメイクもこれ1本で完了できちゃうの優秀すぎ。
ロンドン発のコスメブランド「リンメル ロンドン（RIMMEL LONDON）」から、2025年9月12日にリップバーム「オーマイグロス リップバターバーム」を発売。ロフトでは、2025年8月29日から先行販売しています。
血色感プラス♡保湿もメイクもこれ1本
まるでバターのような濃密テクスチャーで、ひと塗りでぷるんとした唇に。スクワランやアボカド油などの保湿成分を配合し、うるおいをしっかりキープ。血色感のある発色で顔色もぱっと明るく見せてくれます。
塗りやすいアプリケーターと甘いバニラの香りも嬉しいポイント。ヴィーガン処方で環境にも優しいリップバームです。
おすすめの使用方法は、これ1本でリップメイクとして使っても、血色感のある唇に。お手持ちのリップに重ねることで、発色をさらに引き立てることもできます。
クリアカラーは、乾燥が気になるときや就寝前の保湿ケアにもおすすめ。しっとりうるおう唇になります。
全部で6色。価格はすべて1540円です。
オーマイグロス リップバターバームのラインアップは、以下の通り。
・000 バニラフロスト
・001 ラテデライト
・002 バブルガム
・003 メロウモカ
・004 レッドベルベット
・005 コーラルブリーズ
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部