大丸梅田店（大阪市北区）で、サンリオキャラクターズのアニバーサリーイヤーを記念した限定商品などを販売する「Sanrio characters Special Anniversary Market」が、9月3日（水）から9月15日（月・祝）まで開催される。

大丸梅田店で「Sanrio characters Special Anniversary Market」が9月3日から開催！ (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

同イベントは4月に銀座三越から始まり、12月まで全国の百貨店を巡回している。それぞれのキャラクターのアニバーサリーイヤーを記念した限定商品の販売や、会場装飾、購入者特典などが楽しめる内容となっている。

マイメロディの50周年、クロミの20周年を記念した限定グッズは、赤と黒のトランプをイメージしたコスチュームを着たふたりの「マスコット」（各2860円）や「ぬいぐるみS」（各3960円）、「トレーディングラバーコースター」（全4種ランダム 各660円）や「トレーディングミニポーチ」（全6種ランダム 各770円）などがラインアップしている。

ぬいぐるみS（マイメロディ、クロミ 各3960円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

トレーディングラバーコースター（全4種ランダム 各660円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

大丸梅田店での先行販売となるアイテムの、赤色の「大きめトートバッグ」（3850円）や、「ELLE」とコラボした「ハンドタオル」（1100円）、「ランチ型エコバッグ NV」（1980円）などもお目見えする。

大きめトートバッグ（3850円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

ELLEコラボ ハンドタオル（1100円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

リトルツインスターズの50周年を記念した限定グッズは、キキとララの「マスコット」（各2200円）や「ぬいぐるみS」（各3520円）、「トレーディング アンブレラマーカー」（全5種ランダム 各550円）、先行販売商品としてピンクとパープルカラーの「大きめトートバッグ」（3850円）、「アンブレラケース」（2530円）などが登場する。

ぬいぐるみS（キキ、ララ 各3520円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

トレーディング アンブレラマーカー（全5種ランダム 各550円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

大きめトートバッグ（3850円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

アンブレラケース（2530円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」の創刊50周年を記念したアイテムは、「いちご新聞ステッカー」（全15種 各550円）や、先行販売の「いちご新聞ロゴキーホルダー」（全6種 各880円）、「きらきらクリアマルチケースSS」（全14種 各935円）など、キャラクターが勢ぞろいのグッズが取りそろえられる。

いちご新聞ステッカー（全15種 各550円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

アクリルスタンド（1980円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

いちご新聞ロゴキーホルダー（全6種 各880円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

きらきらクリアマルチケースSS（全14種 各935円） (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

アニバーサリーマーケットと対象のサンリオショップで3300円以上の買い物をすると、先着でオリジナルのミニフォトカードがもらえる特典もある。デザインは全4種の中から期間ごとに決められた絵柄が1点配布される。数量限定で、なくなり次第終了となる。

Sanrio 大丸梅田店5階で9月3日〜8日まで配布される特典のオリジナルミニフォトカード (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

Sanrio 大丸梅田店5階で9月9日〜15日まで配布される特典のオリジナルミニフォトカード (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

Sanrio characters Special Anniversary Market 大丸梅田店 15階イベントホールで9月3日〜8日まで配布される特典のオリジナルミニフォトカード (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

Sanrio characters Special Anniversary Market 大丸梅田店 15階イベントホールで9月9日〜15日まで配布される特典のオリジナルミニフォトカード (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

「Sanrio characters Special Anniversary Market」は、9月3日（水）から9月15日（月・祝）まで、大丸梅田店15階イベントホールで開催される。価格は税込み。