【大丸梅田店】サンリオのスぺシャルアニバーサリーマーケット開催 大阪先行販売グッズも 9・3〜
大丸梅田店（大阪市北区）で、サンリオキャラクターズのアニバーサリーイヤーを記念した限定商品などを販売する「Sanrio characters Special Anniversary Market」が、9月3日（水）から9月15日（月・祝）まで開催される。
同イベントは4月に銀座三越から始まり、12月まで全国の百貨店を巡回している。それぞれのキャラクターのアニバーサリーイヤーを記念した限定商品の販売や、会場装飾、購入者特典などが楽しめる内容となっている。
マイメロディの50周年、クロミの20周年を記念した限定グッズは、赤と黒のトランプをイメージしたコスチュームを着たふたりの「マスコット」（各2860円）や「ぬいぐるみS」（各3960円）、「トレーディングラバーコースター」（全4種ランダム 各660円）や「トレーディングミニポーチ」（全6種ランダム 各770円）などがラインアップしている。
大丸梅田店での先行販売となるアイテムの、赤色の「大きめトートバッグ」（3850円）や、「ELLE」とコラボした「ハンドタオル」（1100円）、「ランチ型エコバッグ NV」（1980円）などもお目見えする。
リトルツインスターズの50周年を記念した限定グッズは、キキとララの「マスコット」（各2200円）や「ぬいぐるみS」（各3520円）、「トレーディング アンブレラマーカー」（全5種ランダム 各550円）、先行販売商品としてピンクとパープルカラーの「大きめトートバッグ」（3850円）、「アンブレラケース」（2530円）などが登場する。
サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」の創刊50周年を記念したアイテムは、「いちご新聞ステッカー」（全15種 各550円）や、先行販売の「いちご新聞ロゴキーホルダー」（全6種 各880円）、「きらきらクリアマルチケースSS」（全14種 各935円）など、キャラクターが勢ぞろいのグッズが取りそろえられる。
アニバーサリーマーケットと対象のサンリオショップで3300円以上の買い物をすると、先着でオリジナルのミニフォトカードがもらえる特典もある。デザインは全4種の中から期間ごとに決められた絵柄が1点配布される。数量限定で、なくなり次第終了となる。
「Sanrio characters Special Anniversary Market」は、9月3日（水）から9月15日（月・祝）まで、大丸梅田店15階イベントホールで開催される。価格は税込み。