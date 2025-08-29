文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―8月29日（金）配信分―

女性タレントさんがテレビやSNSで自身の離婚について語り、夫を悪者にするようなコメントを聞くとあまりいい気分がしません。

共感＆同情してくれる人も多いのかもしれませんが、そもそも男女間・夫婦間のことは当事者にしかわからないことですから。

一方で、これがもしも逆だったら…つまり男性側が女性を悪く言ったら？世の中から総叩きに合うでしょうね。

ある意味、まだまだ女性の方が強い立場にあるのかもしれません。

先日こんなネットニュースを目にしました。男性の短パンに対する女性からの意見。

「スネ毛がキモイ。汚くて不快」

「ヒゲと同じく剃るのが身だしなみだ」

中には

「電車や映画館で隣に来られるだけで怖い」

というコメントも。もちろん

「別に気にならない」

「短パン履くのはその人の自由だ」

という擁護派の意見も紹介されています。

ただ、この記事を書いた人の記名もありませんしこんなのどのようにも書けますから、

アクセス数を稼ぎたいだけの無責任な記事だとは思うのですが、これまたもしも男女逆だったら？と思うのです。

「女はワキも足も腕もちゃんと毛を剃れ」

「毛の濃い女がそばに来るだけでイヤだ」

みたいな？そんな記事がアップされた日にゃ男たちが叩かれるでしょ。

女が男をくさすと笑い話になるのに、男が女のことを非難すると叩かれる。

男はつらいですね…。

男たちよ、我慢しないでそろそろ立ち上がったら…？