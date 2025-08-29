ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人を含む成人男女計5人を救急搬送…う… 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人を含む成人男女計5人を救急搬送…うち2人が中等症 3人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人を含む成人男女計5人を救急搬送…うち2人が中等症 3人は軽症(静岡) 2025年8月29日 17時8分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月29日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者3人を含む成人男女計5人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、3人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者2人 未成年者2人含む男女計5人を救急搬送…いずれも軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 横浜, 寺田屋, 在宅医療, 葬祭, グループウェア, 埼玉, 生花, 老人ホーム, 介護タクシー