º£±Ê¡¢¥¢¥À¥á¥º¤ËÄËº¨2È¯¡¡7²ó3¼ºÅÀ¤â¡ÖÈ¿¾Ê¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤Ï28Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢3ÈÖ¥¢¥À¥á¥º¤ËÄËº¨¤Î2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î9¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1ËÜÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ï°Õ¿Þ¤·¤ÆÅê¤²¤¿µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿°ì²ó¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾2¥é¥ó¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿Ï»²ó¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ7²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤À¤±¤ËÈïÃÆ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤¬¡Ö¼¡²ó¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¤Ï5»î¹çÁ´¤Æ¤Ç6²ó°Ê¾å3¼ºÅÀ°Ê²¼¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶¦Æ±¡Ë