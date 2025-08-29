フジテレビ50億円訴訟　“高くついた”港氏＆大多氏の「忖度対応」と中居正広氏へのプレッシャー

フジテレビの損害額は453億3503万6707円

「第一報が流れたとき、局内は意外にも静かでしたよ」

そう話すのは中堅のフジテレビ関係者だ。

８月28日、フジテレビは中居正広氏（53）と元女性アナウンサーAさんとのトラブルに端を発した騒動で、港浩一元社長と大多亮元専務に対し、50億円の損害賠償請求を東京地裁に提訴したことを明らかにした。

50億円の根拠として同局は、

〈2025年６月30日までにフジテレビが被った損害額453億3503万6707円の一部〉

としており、いわゆる“フジテレビ問題”で被った損害の弁済を旧経営陣に求めた格好だ。

冒頭のフジテレビ関係者は、

「まあ、２人への裁判は既定路線だったため、それほど驚きもしませんでした。ただ、６月25日の株主総会で現経営陣側の人事案が通り、CMも戻ってきた。それだけに経営陣も長期の裁判は望んでいないはず。ここまで請求額が大きくなったのは驚きですが、被害女性とのトラブルを知り、建て前は“Aさんのため”としながら中居氏に忖度して隠蔽し、番組に起用し続けたことが、フジも含めて本当に高くついたということですよ」

とあきれた表情を浮かべるのだが……。

当然ながら、今回の巨額裁判は騒動の発端ともなった中居氏も無関係というワケではない。港元社長から交代した直後の清水賢治社長は中居氏への裁判について

〈検討していくべきことかなと思います〉

と話していた。だが、株主総会後に本サイトがフジテレビに取材すると、

〈裁判において中居氏の法的責任が認められる可能性、責任が認められる場合の損害額、訴訟を提起した場合のAさんへのご負担等を総合的に考慮すると、慎重に判断する必要があると考えています〉

と〈慎重に判断する〉という言葉を付け加え、中居氏への提訴がトーンダウンしていることをうかがわせていた。

局内で高まる中居氏への処罰感情

「当初、中居氏への裁判もフジテレビは真剣に検討していたのは間違いない。その後、提訴の可能性が低下したことに中居氏はかなり安堵したようで、その頃から活動再開に意欲をみせるようになったって聞きましたね」（芸能プロ関係者）

中居氏の弁護団が名誉毀損などよりも、企業法務に長けた人たちで固められていることからも、フジテレビからの訴訟をどれだけ警戒していたか分かる。

「知人らによると、引退直後は心労からかなりやつれて老けた印象になっていた。ですが自身への裁判の可能性が低くなったフジの株主総会後から、徐々に元気になっていったと聞きましたよ。とはいえ、この50億円裁判は、中居さんにとっても他人事でないはず。何より責任感の強い中居さんだけに、港氏や大多氏への巨額訴訟はかなりプレッシャーになるはずですよ」（同・芸能プロ関係者）

前出のフジテレビ関係者も

「確かに港さんと大多さんも、隠蔽しようとしたり女子アナをホステスのように接待の場に連れていっていたのだから、責められる部分は大いにある。ですが、それ以上に局内では中居氏に対する処罰感情は高いと思いますよ。フジの体質と言われますが、明らかに悪いことをしたのは中居氏ですからね。今回の裁判で、よりその感情は強くなっていますよ」

と中居氏への嫌悪感を露わにする。

公の場に姿を見せずに芸能界から引退した中居氏。今回の巨額訴訟に何を思うのだろうか――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）