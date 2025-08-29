俳優・藤原大祐のパーソナルブック『FeaT.』が2025年10月24日（金）よりワニブックスから発売される。

【画像】藤原大祐、制服カットや大人っぽい表情の数々

現在放送中のドラマ『ちはやふるーめぐりー』の折江懸心役で話題沸騰中、そしてシンガーソングライターとしての顔も持つ藤原大祐のパーソナルブックが発売決定。2022年の10代ならではの姿から2025年に見せた男らしさまで多彩に撮り下ろした写真、幼少期の秘蔵カットや私服コーデ解説、自ら描いたイラストや撮った写真、素直な胸の内を語ったロングインタビューなど、とも呼ぶべき、永久保存版となった。この本の発売を記念した対面イベント“お渡し会”も東京10月25日（土）と、大阪10月26日（日）で開催が決定。2ショットチェキ撮影特典も予定されている。9月5日（金）12:00～9月12日（金）23:59までの期間に「アスマート」または「ワニブックススペシャルエディション」にて予約購入すると、全員に藤原大祐直筆サイン入りでお届けされる。詳しくはワニブックス公式サイトをチェックだ。

■藤原大祐 コメントこの本は、僕が17歳の時に発案された企画で、それから今までの4年間の軌跡を1つの作品にしていただきました。「変化」を時間と共に振り返りながら、「変化していないモノ」を探していただけると、「藤原大祐」をより知っていただけるのではないかと思います。とても満足度の高い1冊になりました。この本がまた、誰かの人生の軌跡の1つになることを願っています。

■プロフィール藤原大祐（ふじわら・たいゆ）2003年10月5日生まれ、東京都出身。ドラマ『おじさんはカワイイものがお好き。』『柚木さんちの四兄弟。』『リビングの松永さん』など話題作に出演。現在、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の折江懸心役で注目度急上昇。待機作に映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）や『（LOVE SONG）』（10月31日公開）などがある。シンガーソングライターとしても活躍中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）