２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．３３ポイント（０．３７％）高の３８５７．９３ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めている。また、資金流入期待も大きく、相場の先高観も広がる状況だ。ただ、上値は限定的。きょう２９日に中国の大手行が決算報告するほか、週末３１日に、国家統計局などによる８月の中国製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが発表される。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、消費関連の上げが目立つ。化粧品の上海家化聯合（６００３１５／ＳＨ）が３．７％高、食品の仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）と雑貨卸売の浙江中国小商品城集団（６００４１５／ＳＨ）がそろって３．４％高、エナジー飲料の東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）が３．３％高、乳製品の内蒙古伊利実業集団（６００８８７／ＳＨ）が３．２％高、酒造の貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が２．３％高、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）が１．０％高で引けた。

自動車株も高い。安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が６．４％、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が４．２％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．２％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が１．４％、長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。

医薬株も物色される。浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が８．０％高、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が５．１％高津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が４．８％高、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．９％高で取引を終えた。保険株、軍需産業株、資源・素材株の一角なども買われている。

半面、ハイテク株は安い。スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が４．３％、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が３．７％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．３％、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が２．２％ずつ下落した。ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が６．０％安と反落（前日は上場来高値）。同社は２８日の届け出で、「最近の株価上昇は当社のファンダメンタルズからかい離している恐れがあり、投資取引にリスクがある」と警告した。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．７％逆行安している。そのほか、決算報告を控えた銀行株、不動産株、公益株、運輸株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４６ポイント（０．５５％）高の２６５．８８ポイント、深センＢ株指数が４．５５ポイント（０．３４％）高の１３２７．７４ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）