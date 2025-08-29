俳優・服部樹咲が表紙を務める『25ans（ヴァンサンカン）』10月号が8月28日（木）にハースト婦人画報社から発売された。

映画『ミッドナイトスワン』で鮮烈なデビューを飾ってから５年、俳優、モデルとして活躍の幅を広げてきた服部樹咲が本誌カバーに初登場した。一見、静かで落ち着いた印象だが、話してみると、好奇心旺盛でとてもポジティブ。大好きな愛犬や韓国ドラマについて目を輝かせて語った。企画では「“ジェントル・シック”な秋おしゃれ」や「いつものスタイルをおしゃれに更新 ブローチが主役！」「俳優・菊池日菜子さんが登場！新色でエレ顔を刷新しよう！ 秋の気品メイク」など、秋を先取りした内容が掲載される。

■服部樹咲 インタビュー抜粋デビュー作のイメージからか、静かで大人っぽく見られることが多いんです。基本的には引っ込み思案なのですが目立ちたがりなところもあって、学生時代は実行委員長として体育祭を仕切ったりもしていました。カラオケが好きで、2000年代のバラードをよく歌います。最近の曲は私には難しいんですよね。この春に高校を卒業して、学生料金が使えなくなってしまったのが残念です（笑）。あとは、家に迎えたばかりのワンちゃん「らら」に夢中で、外に遊びに出るよりも家にいる時間が増えました。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）