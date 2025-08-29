TOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAI（ヒュニンカイ）が登場したNYLON JAPAN10月号が2025年8月28日（木）にカエルムから発売される。

【画像】RMKのファンデを纏った美しすぎるヒュニンカイ

HUENINGKAIが登場したのは「RMK」のコラボページ。ナチュラルな立体感とツヤを底上げするRMKの新作“どこから見ても美しい”全方位ファンデーション「RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」をまとい、NYLON JAPAN 10月号に登場した。8月28日（木）10:00よりNYLON JAPANのwebサイト『NYLON.jp』にてRMKとTOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAIの特設ページも公開されており、スペシャルムービーや使用アイテムがチェックできる。さらに発売を記念し、8月28日（木）より「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIさんメッセージ入りポストカード」プレゼントキャンペーンが開催される。

■キャンペーン情報『RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIさんメッセージ入りポストカードプレゼントキャンペーン』2025年8月28日（木）より全国のRMKコーナー*およびRMK公式オンラインショップにて、「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」を購入すると「RMK限定 TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAIさんメッセージ入りポストカード」をプレゼント

日時：2025年8月28日（木）～9月27日（土）対象店舗：全国のRMKコーナー（セルフセレクトショップ・免税店は除く）／RMK公式オンラインショップ※営業時間は各商業施設に準じます※RMK公式オンラインショップは2025年8月28日（木）10：00～9月27日（土）23:59まで※数量限定・なくなり次第終了

