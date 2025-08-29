ROIROM本多大夢＆浜川路己、初冠番組『ROIROM ROAD』2週連続放送決定 沖縄で“ルーツ旅”
ROIROMによる初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が、日本テレビにて9月5・12日の2週連続で放送されることが決まった。
【写真】本多大夢＆浜川路己が沖縄旅『ROIROM ROAD』より
ROIROMはオーディション番組で注目を浴びた本多大夢と浜川路己によるユニット。
初めての冠番組は路己の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地「沖縄」で“ルーツ旅”。2人にはレンタカーが用意され「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを巡る。
アーティストとしての原点をたどり、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で、2人の青春、そして新たな旅が始まる。
番組への意気込みとして、本多大夢は「笑いあり涙ありで路己のルーツや、沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！」、浜川路己は「普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！」と語った。
『ROIROM ROAD』は地上波放送だけでなく、Huluにて未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。
『ROIROM ROAD』は、日本テレビ（関東ローカル）にて、第1話が9月5日24時30分、第2話が9月12日24時40分放送。
＜コメント全文＞
●本多大夢
沖縄に来たら「海で叫んでみよう」とか「手紙を書く」とか普段だったらちょっと恥ずかしいなと思うことも、やってみたくなっちゃいました。
これが「ROIROM ROAD」のパワーなのかも。
「ROIROM ROAD」では笑いあり涙ありで路己のルーツや沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！
●浜川路己
二年前の自分を知ってくださっているお世話になった方々に会えて、
今の僕たちがどう見えているのか？を知ることができて、良い体験になりました。
普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、
人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、
改めて２人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！
