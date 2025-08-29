テイラー・スウィフトと婚約のトラビス・ケルシー、婚約指輪に「秘密」のメッセージを刻んでいた！？
この度、インスタグラムにて婚約を発表したテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。テイラー好みのクラシカルな婚約指輪は、トラビス本人がデザインに関わったと伝えられるが、「秘密」のメッセージが込められているようだ。
【動画】テイラーがプレゼントされたダイヤのブレスレット
現地時間8月26日にインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」というメッセージとともに、ロマンティックなプロポーズ写真を公開したテイラーとトラビス。トラビスが贈った婚約指輪は、ニューヨーク発の高級ジュエラー、アーティフェックス・ファイン・ジュエリーのアイテムで、トラビス自身がジュエリーデザイナーのキンドレッド・リューベックとデザインしたものだと伝えられる。
PageSixによると、この婚約指輪を分析するファンが、TikTokやRedditなどインターネット上に出現。あるユーザーはバンド部分に「Tが見える気がする」とコメント。テイラー自身が、これまで様々な機会にイースターエッグ（隠しメッセージ）を忍ばせてきたことから、「イースターエッグが隠されていたとしても驚かない」という声や、テイラーが5月に、マスター音源を買い戻したことを発表した際に使用した便箋にデザインされたモノグラムに似ていると指摘する声もあるそうだ。
なおトラビスは、これまでもテイラーに、特製のカスタムジュエリーを贈って来たことで知られる。昨年1月に行われたAFC チャンピオンシップでは、テイラーがトラビスから贈られた特製のフレンドシップブレスレットを身に付けている姿をキャッチされた。ブレスレットはカスタムメイドジュエリーブランドWoveのもので、ダイヤでトラビス＆テイラーの頭文字TNTと刻まれているほか、チェーンの部分にもダイヤがふんだんにあしらわれ、合計で4カラット以上もあると報じられた。
