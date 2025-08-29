『それスノ』“国民投票企画”に約9万3000票 「もう一度見たい名場面ランキング」＆「ダンスがカッコいい曲TOP5」決定
9人組グループ・Snow Manが出演する9月5日放送のTBS系バラエティ『それSnow Manにやらせて下さい』は午後7時からの2時間スペシャルとなり、“国民投票2大企画”と題して、視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランキング」と「ダンスがカッコいい曲TOP5」の“Snow Manスペシャルライブ”を届ける。
【番組カット】大爆笑する深澤辰哉＆ラウールたち
『それスノ』がゴールデン帯へ進出して約2年半。今回はそれを記念し、“国民投票2大企画”を実施。一つ目は、全64回の放送から視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランキング」で、スタジオゲストに山里亮太、あのを迎え、ランキング形式で過去の放送をプレイバックする。
ゴールデン初回の「9人ダンス日本一決定戦」や人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」など、視聴者投票約3万6000票から選ばれたTOP10を発表する。選ばれた名場面に、メンバーも口々に「懐かしい！」を連発。果たして1位に選ばれたのはどの場面なのか。
二つ目は、視聴者が選ぶ「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」をスペシャルライブでお届け。応募総数約5万7000票。数ある人気曲から投票で選ばれた5曲とは。番組でしか見られない圧巻のステージに注目だ。
