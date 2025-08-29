Bリーグ10周年記念ロゴ入り…caseplayがB1・B2全87デザインケース販売

8月29日、caseplayはB1・B2クラブのスマートフォンケースの販売スタートを発表した。

今回はクラブや地区ごとのロゴデザインをはじめ、今回初登場のリーグ10周年を記念した特別ロゴをケースに落とし込んだ全87デザインをiPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど140機種以上で販売している（当該クラブのみ）。

caseplayは株式会社FOXが運営するスマートフォン関連アイテムを提供するサービスでインテリアとしてもBluetoothスピーカーとしても使えるアートパネルスピーカーやスマホグリップ、スマホスタンド、スマホマグネットと複数の機能を持つ多機能なスマートグリップスタンドを販売している。





■当該クラブ一覧



りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON



B1クラブ



東地区



・レバンガ北海道



・仙台89ERS



・秋田ノーザンハピネッツ



・茨城ロボッツ



・宇都宮ブレックス



・群馬クレインサンダーズ



・越谷アルファーズ



・アルティーリ千葉(単体デザインは展開なし）



・千葉ジェッツ



・アルバルク東京



・サンロッカーズ渋谷



・川崎ブレイブサンダース



・横浜ビー・コルセアーズ



西地区



・富山グラウジーズ



・三遠ネオフェニックス



・シーホース三河



・ファイティングイーグルス名古屋



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



・滋賀レイクス



・京都ハンナリーズ



・大阪エヴェッサ



・島根スサノオマジック



・広島ドラゴンフライズ



・佐賀バルーナーズ



・長崎ヴェルカ



・琉球ゴールデンキングス

B2クラブ



東地区



・青森ワッツ



・岩手ビックブルズ



・山形ワイヴァンズ



・福島ファイヤーボンズ



・横浜エクセレンス



・福井ブローウィンズ



・信州ブレイブウォリアーズ



西地区



・ベルテックス静岡



・神戸ストークス



・バンビシャス奈良



・愛媛オレンジバイキングス



・ライジングゼファー福岡



・熊本ヴォルターズ



・鹿児島レブナイズ

【動画】B.LEAGUE10周年記念ムービー