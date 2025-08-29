ヒップホップやアニメ、ゲームから影響を受けた作風で海外でも注目を集める作曲家、梅本佑利（ゆうり）（２３）が９月１１日、横浜みなとみらいホール・小ホールで自作コンサートを開く。

クラシック界に新風を吹き込む若き風雲児の狙いは何か。（松本良一）

愛知県立芸術大の４年生で、今年から横浜みなとみらいホールのホールコンポーザーに就任した。「矛盾に満ちた自分自身の複雑さを音楽で提示したい」。デジタル社会の情報氾濫を全身で受け止め、伝統的な芸術観とは異なる観点から音楽の根源を探っている。「ヒップホップのミュージックビデオの中には、一見単純で実は複雑な心理を歌ったものがある。とても参考になります」

子どもの頃からカトリック教会に通い、聖歌に親しんでいた。少年合唱団に入り、オペラに出演したこともあったが、興味はやがて作曲へ。１６歳で書いた「福音」を意味するギター曲「Ｅｕａｎｇｅ´ｌｉｏｎ」（ユアンゲリオン）は海外で紹介され、評判を呼んだ。

作品の多くは「完成させて１か月もすると満足できなくなり、どんどん破棄している」と明かす。「過剰に褒められることに違和感があった」と、テレビゲームの効果音やアニメの「萌（も）え声」など、慣れ親しんできたサブカルチャーの要素を取り入れた曲を創作するようになった。

作風は奇想天外だが、「情報のマキシマリズム（過剰主義）に満たされた現代社会への批評を込めた」創作態度は、真剣かつ誠実だ。今回のコンサートでは「音ＭＡＤ」と呼ばれるニコニコ動画から広まった動画付き音楽に触発された自作を中心に、山根明季子（あきこ）をはじめ影響を受けた国内外の作曲家の作品も紹介する。新作「ｍｙ ｇｉｒｌ ｆｒｉｅｎｄ ｉｓ ｎｏｔ ｌｉｋｅ ｍｅ」は、来年ドイツで初演される初の自作オペラを先取りした内容となる。

米シンガー・ソングライター、ビリー・アイリッシュを「現代のモーツァルト」と称賛する。「１９世紀来のクラシックの音楽美学はすでに終わった。でも、芸術と呼びうる音楽がなくなったわけではない」。どんな音楽を聴かせてくれるだろうか。

午後７時開演。出演は辻彩奈（バイオリン）、山澤慧（チェロ）、高橋優介（ピアノ）、今井慎太郎（エレクトロニクス）。（電）０４５・６８２・２０００。