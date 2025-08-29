貝賀琴莉、ランジェリー姿で“美くびれ”あらわ 『FLASH』アザーカットが到着
アイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業した貝賀琴莉（23）が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。このアザーカットとインタビューが到着した。
【別カット】童顔とギャップのある胸元を見せた貝賀琴莉
■貝賀琴莉インタビュー
――FLASH初掲載、おめでとうございます！
【貝賀】ありがとうございます！同じ事務所の先輩たちが掲載されているのを見ていたので、私も掲載していただけてとってもうれしいです！個人的にはソファーに寝っ転がってカメラに手を伸ばしてるカットが、いい感じの腹筋になっててめちゃめちゃお気に入りです！しかも、デジタル写真集も出していただけて、こっちも最高なんです！たくさんページがあって見どころ満載なので、デジタル写真集もゲットしてくれたらうれしいです！
――今回の撮影でお気に入りの衣装を教えてください！
【貝賀】どの衣装も可愛かったのですが、ベロア生地の衣装が特にお気に入りでした！この衣装は屋上で撮影したのですがこの日はとても晴れていて、気温も高かったので屋上の柵が熱かったり、椅子が熱かったり、壁が熱かったり………耐えながら撮影をしました。笑。それを考えながら見るとちょっと面白いかもです(笑)。
――ドラマやゴルフ番組など、様々な分野で活動されておりますがいかがですか？
【貝賀】直近で演技のお仕事をさせていただいたんですけど、現場ではいろんな事がほぼ初めての経験で。同じシーンをいろいろ角度を変えて撮影したり、私が想像していたより何倍も手が掛かって作られていて、とても感動しました。いざ自分にカメラを向けられると、今まで噛まなかったところを噛んじゃったりしたので、現場に早く慣れていきたいなと切実に思いました！ゴルフに関しては9、10月にラウンドを周る予定があるので、練習にもっともっと時間割きたいなって思ってます！早く上手くなってゴルフ番組をもっともっと盛り上げられるように頑張ります！
――いつも応援してくれる方々へ、一言お願いいたします！
【貝賀】いつも応援ありがとうございます！皆さんが雑誌の感想を伝えてくれるのが、とってもうれしいし励みになってます！今回の『FLASH』さんの感想もたくさん聞かせてください！
