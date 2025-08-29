妊娠中の中川翔子、衝撃体重に「どうやって痩せるんですか？！」「腰が限界」吐露。「人生で初めてみる数字」
タレントの中川翔子さんは8月28日、自身のInstagramを更新。大き過ぎるおなかを公開し、ファンにアドバイスを求めました。
【写真】中川翔子の“大玉スイカ入ってるみたい”なおなか
コメントでは「大玉スイカ入ってるみたいですね！」「かわいい 猫のお母さん次は人間のお母さんいいお母さんになりそう」との声が。また「もちろん産後は戻りませんよー」「後期になるとほんと何してても太るのでとりあえずストレスなく生活をするのが身体に1番とそこまできにせず生活してましたwww」「きっと双子とのお散歩やお出掛けだけでもかなりのカロリー消費だと思います。きっとすぐ戻れますよ」「出産して授乳すると一気に痩せました」など、さまざまな経験談が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ストレスなく生活をするのが身体に1番」中川さんは「妊娠中の方、出産した方、体重どうでした？」「あまりにも人生で初めてみる数字すぎて」「双子だと最大20いくらしいと聞いて震えてます 産後ちゃんと痩せるのかなあ？！どうやって痩せるんですか？！本当に産後どうやって痩せましたか？！？！？！産後いつダイエットはじめました？！美容なにしました？！」「腰が限界にきてます 普通に座ってても息苦しいしドライヤーで立ってられずしゃがむと立ち上がず」などとつづり、9枚の写真を投稿。1、2枚目は自身のソロショットで、おなかがとても大きくなっています。見るからに重そうで、中川さんが戸惑うのも無理はありません。
「双子あわせて3809gまできました」27日には「健診、双子あわせて3809gまできました 血圧やむくみや色々合格でホッとしました」と報告していた中川さん。「安静継続だけど！張りもおちついて すでに親孝行な双子たちありがとうね」と、おなかの中の子どもたちに感謝も伝えました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
