被害女性の勤務先近くを谷本将志容疑者（３５）が歩く姿が少なくとも「５０回」　８月１８日〜２０日の３日間　「被害女性を初めて認識して以降、朝に出勤するのを見たり、仕事が終わる時間帯に被害者が出てくるのを待ったりした」

ＭＢＳが入手した防犯カメラ映像の分析で、谷本将志容疑者（３５）は、事件を起こす２日前以降、被害女性の勤務先近くを歩く姿が少なくとも「５０回」確認されました。



谷本将志容疑者（３５）は８月２０日、神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳女性の胸などをナイフで刺して殺害した疑いが持たれています。



谷本容疑者はこれまで、被害女性について「全く知らない人」と供述していましたが、事件を起こす２日前に、被害女性に目をつけていたことが分かりました。





取り調べに対し、こうした趣旨の供述をしているということです。「事件の２日前の朝に、勤務先近くで女性を見つけ、好みのタイプの女性だと思い、後をつけてビルに入っていくのを確認した」谷本容疑者の知人はこう話します。「まさかっていう感じですね。明るくて、そういう風な（重大な事件を起こすような）感じには見えなかった。ぱっと見は好青年に見えますね。まさかそういうことをするというイメージはなかったです」しかし、谷本容疑者は、次のような趣旨の供述をしているということです。「被害女性を初めて認識して以降、朝に出勤するのを見たり、仕事が終わる時間帯に被害者が出てくるのを待ったりした」ＭＢＳが入手した防犯カメラの映像を解析したところ、８月１８日〜２０日の３日間にわたり、女性の勤務先近くを歩く姿が確認されました。その数、約５０回。事件２日前＝８月１８日の朝、被害女性の勤務先近くにある防犯カメラの映像には、横断歩道を渡る女性（被害女性とみられる）の後ろを、谷本容疑者が追っている様子が。女性がビルに入ったことを確認すると、谷本容疑者はきびすを返し、入口をのぞき込むようなしぐさを見せました。その約９時間後の１８日午後５時ごろ、退勤する人が多くなる時間帯には、女性の勤務先の向かいの歩道を歩く姿が。さらに事件前日＝８月１９日の午前８時半ごろにも、道路を横断し、被害女性の勤務先に近づく谷本容疑者の姿を確認できます。この１９日は、午後４時すぎから午後９時すぎまでの約５時間で、ＭＢＳが確認した限りで、谷本容疑者は計２４回も姿を現していました。オフィスの照明を確認しているのか、ビルの上を見上げながら道路を横断する様子なども捉えられていました。警察によりますと、２０日の犯行時以外で谷本容疑者と被害女性の接触は確認されておらず、警察は谷本容疑者が一方的に女性を狙った可能性があるとみられています。