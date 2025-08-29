TTFC『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』配信 敵役でミメイ＆グロッタ姉さん＆コヨミが復活
2025年5月にシリーズ第2弾『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』が公開され、話題を呼んだTTFCオリジナル「ガールズリミックス」シリーズ。第3弾『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』が東映特撮ファンクラブ（ttfc）で10月に配信されることが決定した。
【画像】『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ロゴ
『仮面ライダーキバ』から野村静香（演：小池里奈）が、『仮面ライダーギーツ』から桜井沙羅（演：志田音々）が新たにガールズリミックスに加わる。本作品の主役は前作から引き続き『仮面ライダーガッチャード』の九堂りんね（演：松本麗世）が務め、『仮面ライダーW』の鳴海亜樹子（演：山本ひかる）がリーダーとしてガールズリミックスを引っ張りる。
また、前作のラストでガールズリミックスに加入した本シリーズのオリジナルキャラクターの三日月ナユタ（演：天翔天音）も登場。新たなガールズリミックスも必見だ。
前回は『仮面ライダー鎧武／ガイム』の湊耀子が蘇ったが、今回ガールズリミックスと戦うのも死んだはずの女性キャラクターたち。まずは『仮面ライダーガッチャード』第32話、第33話に登場したハンドレッド四人衆のひとり、ミメイ（演：谷口布実）。続いて『仮面ライダーガヴ』で圧倒的なパワーでショウマたちを苦しめたグロッタ・ストマック（演：千歳まち）。最後に『仮面ライダーウィザード』にて操真晴人とともに戦い、消えていったコヨミ（演：奥仲麻琴）。どのようにして蘇り、またガールズリミックスと敵対することになるのか。注目だ。
野村静香に届いた「ハロウィンパーティー」の招待状は、捨てても捨てても彼女の下へと戻ってくる。怪しんだ静香は鳴海亜樹子に相談。亜樹子はガールズリミックスに新加入の九堂りんねと三日月ナユタを引き連れて、ハロウィンパーティーに潜入する。そのパーティーの主催者はまさかの…？いったいどのようなパーティーがガールズリミックスによって繰り広げられることになるのか？監督【坂本浩一】×脚本【内田裕基】の“『ガールズリミックス』コンビ”が再び。10月配信の『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』は見逃せない。
【画像】『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ロゴ
『仮面ライダーキバ』から野村静香（演：小池里奈）が、『仮面ライダーギーツ』から桜井沙羅（演：志田音々）が新たにガールズリミックスに加わる。本作品の主役は前作から引き続き『仮面ライダーガッチャード』の九堂りんね（演：松本麗世）が務め、『仮面ライダーW』の鳴海亜樹子（演：山本ひかる）がリーダーとしてガールズリミックスを引っ張りる。
前回は『仮面ライダー鎧武／ガイム』の湊耀子が蘇ったが、今回ガールズリミックスと戦うのも死んだはずの女性キャラクターたち。まずは『仮面ライダーガッチャード』第32話、第33話に登場したハンドレッド四人衆のひとり、ミメイ（演：谷口布実）。続いて『仮面ライダーガヴ』で圧倒的なパワーでショウマたちを苦しめたグロッタ・ストマック（演：千歳まち）。最後に『仮面ライダーウィザード』にて操真晴人とともに戦い、消えていったコヨミ（演：奥仲麻琴）。どのようにして蘇り、またガールズリミックスと敵対することになるのか。注目だ。
野村静香に届いた「ハロウィンパーティー」の招待状は、捨てても捨てても彼女の下へと戻ってくる。怪しんだ静香は鳴海亜樹子に相談。亜樹子はガールズリミックスに新加入の九堂りんねと三日月ナユタを引き連れて、ハロウィンパーティーに潜入する。そのパーティーの主催者はまさかの…？いったいどのようなパーティーがガールズリミックスによって繰り広げられることになるのか？監督【坂本浩一】×脚本【内田裕基】の“『ガールズリミックス』コンビ”が再び。10月配信の『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』は見逃せない。