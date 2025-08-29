8月28日に日本サッカー協会は、9月のアメリカ遠征に向けた日本代表の招集メンバーを発表。日本時間7日にメキシコ代表、同10日にアメリカ代表と対戦する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

2026年ワールドカップ本大会が開催されるアメリカでの強化試合シリーズに向けて森保一監督は25名を招集。その布陣をポジション別に整理する。

ここ1年の日本代表は3バック（3−4−2−1）を基本システムにしてきたが、W杯に向けては4バック（4−2−3−1や4−3−3）の再テストも当然ありえる。森保監督はメンバー発表会見で「試合の中で可変することを含め、3バックと4バックを両方できる準備をしたい」とコメント。ただ、今回のメンバーを見ると、やはり基本は3バックになりそうだ。

まずGKは鈴木彩艶（パルマ）が今や不動の一番手。大迫敬介（サンフレッチェ広島）、7月のE-1選手権で活躍した早川友基（鹿島アントラーズ）は、出番が回ってくればアピールしたい。

最終ラインは、町田浩樹（ホッフェンハイム）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、冨安健洋（無所属）を怪我で招集できない緊急事態。主力と呼べるのは、板倉滉（アヤックス）だけだ。実績で考えれば、その板倉、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）がファーストセットか。板倉を中央に回し、関根大輝（スタッド・ランス）を右CBに置く布陣もありえる。

E-1選手権で活躍して海外組込みのフルメンバーでは初招集となった荒木隼人（サンフレッチェ広島）と安藤智哉（アビスパ福岡）は、まずはディフェンリーダーの板倉との連携を深め、チャンスを掴み取りたい。38歳の長友佑都（FC東京）の本職はもちろんSB／WBだが、今回のメンバーバランスで言えば、E-1選手権で担った左CB（可変時は左SB）としても計算されているはずだ。

コアメンバーの守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）が怪我で外れたダブルボランチも小さくない不安要素だ。キャプテンの遠藤航（リヴァプール）、復帰した6月シリーズで存在感を放った佐野海舟（マインツ）がレギュラーコンビになりそうだが、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）を含めても3枚しか呼んでいない。

そんな中で森保監督は、「今週末にかけての試合を見て、（候補選手の）怪我やコンディションを見極めたい。最終的に最低でも1人は追加招集したい」とコメント。日本時間8月29日のヨーロッパリーグで試合復帰した鎌田大地（クリスタル・パレス）をはじめ、佐野航大（NECナイメヘン）、旗手怜央（セルティック）あたりが追加招集の候補になりそうだ。

右WBは、堂安律（フランクフルト）と伊東純也（ヘンク）を2試合で使い分けるか。もう1人の望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）は、移籍成立（サウサンプトン→ブレーメン）から間もないため招集を見送った菅原由勢の代役的な立ち位置。とはいえ、192cmと高さとフィジカルの強さはW杯本番を見据えれば大きな武器になりうるだけに、どこかの場面で試したいところだ。

左WBは、2番手だった中村敬斗（スタッド・ランス）が移籍騒動でプレー機会を失っているため選外。三笘薫（ブライトン）、前田大然（セルティック）、長友の序列だ。前田は3月のサウジアラビア戦でCFに入ったが、今回のスカッド構成だと基本的にはWBがメインになるだろう。

シャドーは久保建英（レアル・ソシエダ）と南野拓実（モナコ）が軸で、鎌田が追加招集されればもちろんスタメン級。鈴木唯人（フライブルク）、本来はCFだが6月のインドネシア戦ではシャドーを担った細谷真大（柏レイソル）がバックアッパーの立ち位置だ。W杯最終予選で試した堂安と三笘をこちらに回すオプションもある。

CFは上田綺世（フェイエノールト）が一番手だが、小川航基（NECナイメヘン）と町野修斗（ボルシアMG）も勢いがありスタメン争いは熾烈。細谷も控える。

ちなみに、今シリーズは長距離移動＋中2日で試合とW杯本番を想定した過密スケジュールにもなっており、森保監督は「最終的には選手のコンディションを見て決めたいが、（1試合目と2試合目では）メンバーは大幅に変えていきたいと思っている」と語った。どんなシステムで、どんな選手が起用されるのか。要注目だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

