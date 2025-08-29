Prime Video（プライムビデオ）で独占配信される、ラウール（Snow Man）の初単独ドキュメンタリー『RAUL:ON THE RUNWAY』の配信日が、9月13日に決定した。

【動画】『RAUL:ON THE RUNWAY』予告PV／【画像】ラウールのモデルとしての活躍

『RAUL:ON THE RUNWAY』は、ラウールがミラノコレクション、パリコレクションへ挑戦するまでの1年半を追ったドキュメンタリー。

日本では誰もが知るトップアイドルでも現地では無名のラウールが、厳しい体調管理やウォーキングの練習を重ね、世界最高峰のランウェイに立つために、何度もオーディションに挑戦する様子を記録した。

■ウォーキング練習や筋トレをする姿など貴重なシーンが盛りだくさん！袴姿で目黒蓮に笑顔を向ける場面も

Prime Videoの公式SNSにて予告PVが公開。まずは白×黒のボーダー柄の襟付きトップスに白パンツを合わせたラウールがスツールに座り、「何者でもないところから、何者かになるという過程を経験できたのは、得たものとして一番大きかった」と当時を振り返る。

続けて、ファッション撮影を行なっている様子、ウォーキングの練習風景、険しい表情で筋トレをする姿などが映り、最後は堂々とランウェイを歩いている。袴姿で目黒蓮に笑顔を向ける場面も。ファッションやヘアスタイルも見どころだ。

SNSでは「はぁ…美しい」「ついにきた！！」「推しがかっこよすぎて泣いてる」「チラ見えのめめもかわいい」「沼から抜け出せなくなるやつ」など、多くの反響が寄せられている。

■ラウールのモデルとしての活躍

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/