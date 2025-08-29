　29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万955枚だった。うちプットの出来高が6487枚と、コールの4468枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の649枚（2円安41円）。コールの出来高トップは4万4000円の1244枚（75円安145円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　33　　　 0　　　 1　　50000　
　　 9　　　 0　　　 2　　49000　
　　29　　　-2　　　 3　　48000　
　　79　　　-4　　　 6　　47000　
　　68　　　-7　　　12　　46250　
　 268　　 -10　　　15　　46000　
　　43　　 -13　　　19　　45750　
　　27　　 -13　　　23　　45625　
　 140　　 -16　　　25　　45500　
　　43　　 -16　　　28　　45375　
　　94　　 -23　　　33　　45250　
　　39　　 -25　　　37　　45125　
　 545　　 -29　　　44　　45000　
　 127　　 -27　　　55　　44875　
　 113　　 -37　　　58　　44750　
　　61　　 -29　　　71　　44625　
　 373　　 -51　　　79　　44500　
　　47　　 -41　　　94　　44375　
　　67　　 -40　　 115　　44250　
　　19　　 -45　　 125　　44125　
　1244　　 -75　　 145　　44000　
　　74　　 -60　　 180　　43875　
　　86　　 -55　　 210　　43750　
　　17　　 -45　　 245　　43625　
　 232　　-115　　 250　　43500　　1050 　　 -20　　　 2　
　　28　　 -45　　 295　　43375　
　　98　　-115　　 335　　43250　
　　22　　 -75　　 400　　43125　　 830 　　-175　　　 1　
　 290　　-135　　 425　　43000　　 740 　　 +75　　　30　
　　 9　　 -75　　 515　　42875　
　　52　　-110　　 545　　42750　　 540 　　　+5　　　30　
　　 4　　 -95　　 630　　42625　　 485 　　 -35　　　81　
　　35　　-180　　 670　　42500　　 490 　　 +55　　 126　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 420 　　　+5　　　15　
　　27　　 -15　　 890　　42250　　 355 　　　-5　　　29　
　　 2　　 -25　　 930　　42125　　 330 　　 -10　　　34　
　　21　　-130　　1070　　42000　　 320 　　 +35　　 269　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 265 　　 -15　　　16　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 240 　　　 0　　　63　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 205 　　 -10　　　12　
　　 2　　　　　　1410　　41500　　 185 　　 -10　　 221　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 180 　　　+5　　　19　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 165 　　　-5　　　88　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 140 　　　-5　　　57　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 140 　　　+5　　 335　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 115 　　 -20　　　85　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 105 　　　-5　　 153　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 105 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　92 　　　-5　　 196　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　83 　　 -13　　　29　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　84 　　　 0　　　46　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　71 　　　-3　　　42　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　72 　　　+2　　 585　