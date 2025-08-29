日経225オプション9月限（29日日中） 4万4000円コールが出来高最多1244枚
29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万955枚だった。うちプットの出来高が6487枚と、コールの4468枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の649枚（2円安41円）。コールの出来高トップは4万4000円の1244枚（75円安145円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
33 0 1 50000
9 0 2 49000
29 -2 3 48000
79 -4 6 47000
68 -7 12 46250
268 -10 15 46000
43 -13 19 45750
27 -13 23 45625
140 -16 25 45500
43 -16 28 45375
94 -23 33 45250
39 -25 37 45125
545 -29 44 45000
127 -27 55 44875
113 -37 58 44750
61 -29 71 44625
373 -51 79 44500
47 -41 94 44375
67 -40 115 44250
19 -45 125 44125
1244 -75 145 44000
74 -60 180 43875
86 -55 210 43750
17 -45 245 43625
232 -115 250 43500 1050 -20 2
28 -45 295 43375
98 -115 335 43250
22 -75 400 43125 830 -175 1
290 -135 425 43000 740 +75 30
9 -75 515 42875
52 -110 545 42750 540 +5 30
4 -95 630 42625 485 -35 81
35 -180 670 42500 490 +55 126
42375 420 +5 15
27 -15 890 42250 355 -5 29
2 -25 930 42125 330 -10 34
21 -130 1070 42000 320 +35 269
41875 265 -15 16
41750 240 0 63
41625 205 -10 12
2 1410 41500 185 -10 221
41375 180 +5 19
41250 165 -5 88
41125 140 -5 57
41000 140 +5 335
40875 115 -20 85
40750 105 -5 153
40625 105 0 16
40500 92 -5 196
40375 83 -13 29
40250 84 0 46
40125 71 -3 42
40000 72 +2 585
