日経225オプション10月限（29日日中） 3万8000円プットが出来高最多191枚
29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3660枚だった。うちプットの出来高が2593枚と、コールの1067枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の191枚（5円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の157枚（3円安31円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
58 +1 2 55000
84 -1 1 54000
32 0 3 53000
21 -1 6 51000
50 -2 11 50000
149 -2 18 49000
157 -3 31 48000
78 -8 60 47000
33 -30 110 46000
5 -15 130 45750
7 150 45625
39 -30 145 45500
6 +20 170 45375
5 -20 185 45250
117 -20 230 45000
12 -10 315 44500
16 +10 365 44375
51 +65 390 44125
58 -65 420 44000
25 -70 565 43500
1 0 630 43375
23 -115 765 43000 1295 -35 2
42750 1215 -20 1
5 +30 1050 42500 1030 -10 40
42250 930 0 108
6 1235 42125
5 -75 1250 42000 815 -10 149
41750 735 -65 4
41500 680 +35 34
41375 620 2
41250 585 30
10 1945 41125 580 6
41000 525 -5 30
40875 495 4
40750 465 -15 3
40625 445 53
40500 440 +25 46
40250 370 -15 9
40000 355 +15 47
39875 315 3
39750 320 -35 2
39625 280 3
39500 265 -20 62
39250 245 -20 8
39000 215 -10 171
38875 210 -15 1
38750 200 -5 4
38625 185 9
38500 175 -15 146
38375 170 -5 4
38250 165 -15 9
