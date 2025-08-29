　29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3660枚だった。うちプットの出来高が2593枚と、コールの1067枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の191枚（5円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の157枚（3円安31円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　58　　　+1　　　 2　　55000　
　　84　　　-1　　　 1　　54000　
　　32　　　 0　　　 3　　53000　
　　21　　　-1　　　 6　　51000　
　　50　　　-2　　　11　　50000　
　 149　　　-2　　　18　　49000　
　 157　　　-3　　　31　　48000　
　　78　　　-8　　　60　　47000　
　　33　　 -30　　 110　　46000　
　　 5　　 -15　　 130　　45750　
　　 7　　　　　　 150　　45625　
　　39　　 -30　　 145　　45500　
　　 6　　 +20　　 170　　45375　
　　 5　　 -20　　 185　　45250　
　 117　　 -20　　 230　　45000　
　　12　　 -10　　 315　　44500　
　　16　　 +10　　 365　　44375　
　　51　　 +65　　 390　　44125　
　　58　　 -65　　 420　　44000　
　　25　　 -70　　 565　　43500　
　　 1　　　 0　　 630　　43375　
　　23　　-115　　 765　　43000　　1295 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1215 　　 -20　　　 1　
　　 5　　 +30　　1050　　42500　　1030 　　 -10　　　40　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 930 　　　 0　　 108　
　　 6　　　　　　1235　　42125　
　　 5　　 -75　　1250　　42000　　 815 　　 -10　　 149　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 735 　　 -65　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 680 　　 +35　　　34　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 620 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 585 　　　　　　　30　
　　10　　　　　　1945　　41125　　 580 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 525 　　　-5　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 495 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 465 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 445 　　　　　　　53　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 440 　　 +25　　　46　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 370 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 355 　　 +15　　　47　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 315 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 320 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 280 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 265 　　 -20　　　62　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 245 　　 -20　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 215 　　 -10　　 171　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 210 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 200 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 185 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 175 　　 -15　　 146　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 170 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 165 　　 -15　　　 9　