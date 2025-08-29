フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地でのブレーブス戦に「2番DH」で先発出場し、メジャー史上21人目となる1試合4本塁打を達成した。新記録となる5本目も狙ったが、いわゆる敗戦処理でマウンドに上がった野手に打ち取られた。試合はフィリーズ打線が爆発し、19－4で大勝した。

■「本当にクールだった」

シュワーバーは初回の第1打席で46号2ランを放つと、第3、第4、第5打席でも本塁打。今季49号とし、試合開始時点で45本で並んでいたドジャースの大谷翔平投手に4本差をつけて、ナ・リーグ本塁打部門で単独トップに立った。

試合後、1試合4発について「本当にクールだった」と振り返ったシュワーバー。新記録がかかった最終6打席目に入る前の心境については「そもそもそんな質問すべきじゃなかったんだけど、ケージに入っていた時に『5本打った選手って何人いるの？』と周りに聞いてしまったんだ。そうしたら、みんな無言で……『ああ、なるほどそれが答えか』と理解した」と笑った。

「彼は（5本目を）打ってくれると思っていた。本当にそう思っていたよ。まったく疑いはなかった」とロブ・トンプソン監督が振り返ったように、スタジアムは新記録への期待が充満。しかも大差が付いていたため、ブレーブスはブルペン陣を温存し、いわゆる敗戦処理として遊撃を守っていたビダル・ブルジャン内野手をマウンドに送った。

■まさかの野手に苦手意識

当然、力のないボールしか投げられず、5本目を狙うシュワーバーにとっては、またとないチャンス。しかし、周囲の期待とは裏腹に、一番頭を抱えていたのはシュワーバー自身だった。「実は野手登板には苦手意識があるんだ」と話した通り、MLB公式サイトによると、ブルジャンと対戦する以前、登板した野手に対しては9打数2安打で、本塁打はゼロとなっていた。

案の定、シュワーバーはブルジャンのど真ん中にきた57.4マイル（約92.3キロ）のボールにスイングをかけたが、気負って大振りになったのか、捉え切れず左飛に倒れた。

新記録には至らなかったが、それでもこの日はシュワーバーの本塁打一色。先発したアーロン・ノラ投手は「5本目を打ったかどうかに関係なく、あの男は本当に信じられないような夜を過ごした」と称賛。チームはナ・リーグ東地区で首位に立っているが、前のカードでは同地区ライバルのメッツに3連敗を喫していた。嫌なムードを“シュワーボム”4発で、ド派手に振り払った。