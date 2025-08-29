日経225オプション11月限（29日日中） 5万2000円コール16円
29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールは5万2000円コール10枚の取引が成立。終値は16円だった。プットのの合計出来高は54枚。プットの出来高トップは3万5000円の10枚（160円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 -1 16 52000
42500 1445 1
42000 1210 +20 3
38500 415 1
38000 365 1
35500 185 1
35250 175 2
35000 160 10
33750 135 1
33500 130 0 5
33000 110 -5 5
31000 80 7
30500 76 1
29750 68 -2 7
25000 36 1
23000 26 1
22000 20 1
18000 13 +1 1
10000 5 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 -1 16 52000
42500 1445 1
42000 1210 +20 3
38500 415 1
38000 365 1
35500 185 1
35250 175 2
35000 160 10
33750 135 1
33500 130 0 5
33000 110 -5 5
31000 80 7
30500 76 1
29750 68 -2 7
25000 36 1
23000 26 1
22000 20 1
18000 13 +1 1
10000 5 5
株探ニュース