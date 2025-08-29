　29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールは5万2000円コール10枚の取引が成立。終値は16円だった。プットのの合計出来高は54枚。プットの出来高トップは3万5000円の10枚（160円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　-1　　　16　　52000　
　　　　　　　　　　　　　42500　　1445 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1210 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 365 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 185 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 175 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 160 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　33750　　 135 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 130 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 110 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　80 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　76 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　68 　　　-2　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　36 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　26 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　13 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　　　　　 5　


