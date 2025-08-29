Snow Man『それスノ』で“国民投票2大企画”を実施！名場面ランキングでは「懐かしい！」を連発

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSにて毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。9月5日19時からの2時間スペシャルでは、“国民投票2大企画”と題し、応募総数約9万3,000票となった、視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランキング」と「ダンスがカッコいい曲TOP5」のSnow Manスペシャルライブがオンエアされる。

■Snow Manの人気曲から投票で選ばれた5曲とは？

『それスノ』がゴールデン帯へ進出して約2年半。今回はそれを記念し、“国民投票2大企画”を実施。

ひとつ目は、全64回の放送から視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランキング」。スタジオゲストに山里亮太、あのを迎え、ランキング形式で過去の放送をプレイバック。ゴールデン初回の「9人ダンス日本一決定戦」や人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」など、視聴者投票約3万6,000票から選ばれたTOP10を大発表する。選ばれた名場面に、メンバーも口々に「懐かしい！」を連発。果たして、1位に選ばれたのはどの場面なのか!?

ふたつ目は、視聴者が選ぶ「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」をスペシャルライブで放送。応募総数約5万7,000票。数ある人気曲から投票で選ばれた5曲とは？ 『それスノ』でしか観られない圧巻のステージに注目だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

09/05（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト：山里亮太、あの

