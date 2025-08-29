夜のひと笑い・いちえ、姪っ子の姿公開「可愛い」「Tシャツ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。姪っ子の日常の一コマを公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber、姪っ子公開
いちえは「姪っ子が今日も着てくれてる」と自身のアパレルブランドの洋服を着た姪っ子を公開。白のキャップにグレーのプリントTシャツを合わせたカジュアルなコーディネートを着こなしており、「今日は1のサイズを着たらしい笑 可愛い」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「癒される」「可愛い〜」「Tシャツ似合ってる」「いちえちゃんへの愛感じる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆いちえ、姪っ子の姿を公開
