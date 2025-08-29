侍ジャパンU-18壮行試合、外野自由席を追加販売

止まぬ熱気に“異例”の知らせが舞い込んだ。NPBエンタープライズは29日、9月2日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催する「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表-沖縄県高校選抜」の外野自由席の追加販売を発表。チケット完売後の追加販売に「WBCより面白そう」「めっちゃ盛り上がるだろうなぁ」とファンも興奮を隠せない様子だ。

同戦の内野席などのチケットはすでに完売。注目の一戦を外野スタンドでも観戦できるように「外野自由」を追加販売することを決めた。第107回全国高校野球選手権初優勝を果たした沖縄尚学の地元で開催。また、同校2年生のダブルエース、末吉良丞投手は高校日本代表として、新垣有絃投手は沖縄県高校選抜の一員としてプレーすることもあり話題を呼んでいる。

急遽発表された追加販売に、ファンからは「外野開放の判断は素敵ですね」『高校野球熱』が最高潮のタイミング」「また沖縄の国道58号線から車が消える」「沖尚効果だ」「先発は末吉、新垣であれば盛り上がりは最高だろう」などのコメントが寄せられた。

追加販売される「外野自由」はローソンチケットで30日12時から先着販売される予定となっており、チケット金額は1000円。“沖縄尚学フィーバー”は甲子園が終わってもまだまだ続きそうな勢いだ。（Full-Count編集部）