ダイドーの「鬼滅の刃コラボ缶」が ガシャポンに登場 - 全28種のミニチュアチャームに
バンダイは8月第5週より、カプセルトイ『鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム』を、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて順次発売している。
同商品は、アニメ『鬼滅の刃』×『ダイドードリンコ』の2020年発売コラボ商品、通称“鬼滅缶”のミニチュアチャーム。チャームのサイズは全高約3cmで、ダイドー自販機のチャームも付いたダブルチャーム仕様。付属のボールチェーンで鞄やポーチにつけて楽しむこともできる。
コラボ缶は劇中のシーンが描かれたデザインで、「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒーオリジナル」12種と、「ダイドーブレンド 絶品微糖」8種、「ダイドーブレンド 絶品カフェオレ」8種の計28種がラインアップされている。価格は1回300円。
(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
(C)DyDo DRINCO, INC.
