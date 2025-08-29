Nintendo Switch 2、販売方式が「抽選」から「招待」へ　マイニンテンドーストアで9月から開始

任天堂は8月29日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」本体の販売方式を、これまでの「抽選」から「招待」へと切り替えると発表しました。

第5回抽選販売で落選したユーザーを対象に、9月中旬以降順次「招待販売」の案内を行う予定です。

■ 「招待」ではニンテンドーアカウントの利用状況が加味される

発表によると、「招待販売」とは、希望者の中から在庫状況やニンテンドーアカウントの利用状況を参照し、一部ユーザーに購入案内を送る方式とのこと。

案内を受け取ったユーザーは指定期間内に本体および周辺機器を購入可能で、第1回の招待分は11月20日までに届けられる予定。10月以降も第2回、第3回の招待が予定されています。

ただし任天堂は、「対象となるユーザーが多数存在するため、第3回までに全員をご案内できる見込みはない」としており、年明け以降も第4回以降の招待販売を続けるとしています。すべての購入希望ユーザーが確実に入手できるというわけではないので注意しましょう。

■ 「Switch Online加入期間が6年以上」のユーザーには年内お届けを保証

招待販売の対象となるのは、「第5回抽選販売に応募条件を満たして応募していること」「過去のNintendo Switch 2抽選販売で一度も当選していないこと」「ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2と連携した履歴がないこと」という3つの条件を満たしたユーザーです。

さらに招待順については、Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間やソフトのプレイ本数・総プレイ時間といった利用状況を参考に、順次案内が行われます。特に「Switch Online加入期間が6年以上」のユーザーには、年内お届け分での案内が保証されるとのことでした。

招待販売への申し込み受付は9月中旬に開始され、詳細はメールおよび「My Nintendo」アプリ、ニンテンドーアカウント内の「あなたへのお知らせ」で通知される予定となっています。

抽選方式から「利用状況に応じた招待方式」へ。Nintendo Switch 2の入手は依然として容易ではありませんが、長く任天堂のサービスを利用してきたファンにとっては、ようやく本体を手にするチャンスが広がることになりそうです。

