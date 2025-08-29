NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は山粼伊織投手と泉圭輔投手、オコエ瑠偉選手を1軍登録。田中将大投手と石川達也投手の登録を抹消しました。

山崎投手は今季19試合に先発し、チームトップの9勝(3敗)、防御率1.73の成績で、チームのエースとして活躍。この日先発予定で10勝目をかけて首位阪神との重要な一戦に臨みます。

泉投手は、今季開幕メンバーに名を連ねるも、5試合にリリーフ登板し防御率7.94で4月16日に登録抹消。以降、2軍では18試合でいずれも中継ぎで登板し防御率1.53と安定した投球を続け約4か月半ぶりに1軍に昇格を果たしました。

7月28日以来の昇格となったオコエ選手は、6月は打率.321と好調でしたが、7月には打率.152と打撃不振に陥り抹消。2軍では25試合に出場し打率.328、本塁打3、打点17と安定した成績を残しています。

一方、抹消された田中投手は今季7試合に先発し、2勝2敗、防御率5.20と苦戦しています。前日の広島戦では、日米通算200勝をかけて先発マウンドに上がりましたが、2回5失点(自責4)で敗戦投手となりました。

石川投手は、今季5試合の先発を含む38試合に登板。5勝3敗、防御率1.62と、ここまで安定したピッチングを披露してきました。前日の広島戦では5回から3番手でマウンドに上がるとその回に2安打を浴び、続く6回には3安打を打たれて1失点でした。今季初の抹消となっています。