£²µ¨ÌÜ¤Î¡Ö¥ê¡¼¥°£È¡×³«Ëë¤Ø¡¢½éÂå²¦¼Ô¤¬ÊúÉé¡Ä¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×
¡¡£¹·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ê¡¼¥°£È¤Î³«Ëëµ¼Ô²ñ¸«¤¬£²£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ç£²Ï¢ÇÆ¡¢Á°¿È¤ÎÆüËÜ¥ê¡¼¥°»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È£¶Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ËÅÄ¹çÀ®¤Î¸Å²°ÍªÀ¸¡Ê¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â³«ËëÀï¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢£ÁÂçºå¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷»Ò¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Ë¡¼¼¯»ùÅç¤Î³Þ°æÀé¹á»Ò¤Ï¡Öºòµ¨¤Ï¡ÊÁª¼ê¡Ë°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£±Àï£±Àï¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ê£±°Ì¡Ë¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸ÃË»Ò£±£´¡¢½÷»Ò£±£±¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡££²²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÍèÇ¯£¶·î¤ËÂå¡¹ÌÚÂè£±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì£¶¡¢½÷»Ò¤Ï¾å°Ì£µ¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦¡£