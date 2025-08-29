「服買い足そうかな、、」→【しまむら】で！ 透け感がオシャレ♡「1,089円トップス」

今夏服を買い足すなら、シンプルで着まわしやすくシャレ見えするものを選べば、まだまだ出番がありそう。そこで今回は、しまパト歴23年の@aiaimama.v.v.vさんが絶賛する【しまむら】のプチプラ透け感トップスを紹介します。メッシュやシアーの質感で、大人コーデにオシャレなトレンド感をプラスできるかも。

透け感のあるレイヤード風トップス

【しまむら】「フェイクレイヤードPO」\1,089（税込）

涼しげな楊柳素材と胸元のプレートで、高見えを狙える透け感トップス。袖口と裾にメッシュ地の切り替えがあるのがポイントで、一枚でレイヤード風の着こなしに。@aiaimama.v.v.vさんが「デニムでもスカートでも即こなれ感が出る」とコメントしている通り、着丈も程よい長さで、タックインもアウトスタイルもオシャレにキマりそうです。

透け感ロンTはスイッチコーデにぴったり

【しまむら】「シアーボーダーPO」\1,089（税込）

夏から秋へのスイッチコーデに使えそうなシアーロンT。ベーシックなシルエットに細かなボーダー柄が入っており、タンクトップなどに重ねるだけでシャレ見えしそうです。@aiaimama.v.v.vさんによると「ゆったりし過ぎない」「前後差のあるスリットがオシャレに体型カバー」とのことで、大人コーデにも取り入れやすいはず。画像の中白と中黒の2色展開ですが、この価格なら2色買いもアリかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiaimama.v.v.v様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M