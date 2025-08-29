カリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本（64）が28日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。プロレスの流血について語った。

MCの飯島直子がかつて仲良しだった女子プロレスラーから聞いた話として「鼻血が出たらおいしいのよって」「わざと拭かないって言ってました」と語ると、ダンプは「拭いたら怒られるの」と打ち明けた。

ダンプは鼻血だけでなく、自身は相手の額を凶器で流血させるような立場だとし、「フォーク刺すでしょ、たくさん血の出る選手と出ない選手がいるの。やっぱり出る選手の方が自分もおいしい、出た人もおいしい」とぶっちゃけた。

「だからクラッシュとよくやってたけど、千種は出るのよ、血がいっぱい」とかつての宿敵・クラッシュ・ギャルズの長与千種について明かすと、「たぶん、自分と当たる時は前の日に肉食べてるはず」と推測した。

「で、飛鳥は出づらい」と同じくクラッシュ・ギャルズのライオネス飛鳥についても話し、「そしたらやっぱりいっぱい血が出る方を狙うでしょう？真っ赤になるじゃん、そしたら下の子からタオル渡されてこうやって拭いちゃうとうんと怒られるの」と意外な事実も明かした。

「だから目に血で幕が張ったりしちゃうんだけど、見えなくなっちゃうんだけど、それでも拭いちゃだめなの」とダンプ。

飯島が「えー凄いですねえ。今も当時と同じ感じですか？今は絶対違いますよね」と質問すると、ダンプは「今もプロレスやってんだけど、今もフォーク刺してます。ちょっとコロナの時だけやめてくれって体育館の方から言われて。向こうの事務所から言われて。怒られてやめましたけど」と平然と話して笑ってみせた。