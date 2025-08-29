芦沢央の最新小説『おまえレベルの話はしてない』が2025年9月18日に河出書房新社から発売される。

【画像】芦沢央、直筆メッセージ

2020年と2025年には直木賞候補となり、読者からも絶大な人気を集める芦沢央。最新作『おまえレベルの話はしてない』は、かつて同じ夢を追いながらも異なる道を歩んだ26歳の青年【プロ棋士と東大卒の若き弁護士】、将棋界と法曹界という異なる舞台で生きる若きふたりの、互いへの身をよじるほどの激情を描いた小説だ。将棋の奨励会で少年期をともに過ごした芝と大島。芝は20歳で念願のプロ棋士となるも成績不振にあえぎ、孤独に崩れ落ちていっている。一方、大島は17歳で夢を諦め奨励会を退会、現役で東大に進学し司法試験を突破して弁護士に。道を分かち、なお互いを強烈に意識し続けるふたり。夢を叶えた者の焦燥と、夢に敗れた者の執着が、激しく、そして静かに交差し、読む者の感情を鋭くえぐるストーリー。

芦沢が2023年に他の仕事をすべてストップして執筆し、2年の時間をかけて改稿、ついに刊行するのが最新刊『おまえレベルの話はしてない』。著者渾身の一作であり、ひと足早く本書を読んだ書店員からは、50代にもなって病院の待合時間に、泣きながら心臓バクバクさせながら読むことになると思わなかった。エグられる…」や、「こんな生傷みたいな青春小説、はじめてでした」「人生観に影響を与える衝撃」などすでに最高傑作の呼び声も上がっている。今回の刊行記念に書店イベントも開催決定されている。

■書誌情報『おまえレベルの話はしてない』著者：芦沢央価格：1,815円（税込）発売日：2025年9月18日出版社：河出書房新社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）