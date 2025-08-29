¼«Ì±¡¢»²±¡ÁªÁí³ç°Æ½¤Àµ¤Ø¡¡¼óÁê¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤ÌÀµ¤»¤º
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï29Æü¡¢»²±¡ÁªÁí³ç°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡Ë¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Áí³çÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£°Ñ°÷¤«¤é¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½¤Àµ¤·¤¿¾å¤Ç9·î2Æü¤ËºÆ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£ÁÇ°Æ¤ÏÅÞÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀµ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹»³»á¤Ï½ªÎ»¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö2Æü¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤Æ¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢7·î28Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡ÖÊó¹ð½ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£