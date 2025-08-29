メイドインアビスやアカギなど　コミケ106商品や新商品も「eeo Store×竹書房STORE」にて販売開始

コミックマーケット106の事後通販が竹書房の「eeo Store×竹書房STORE」にて2025年8月28日（木）12時より取り扱われる。

【画像】「eeo Store×竹書房STORE」にて販売されるコミケ106グッズと新商品

メイドインアビスやアカギなどのコミケ106大人気商品に加え、新作グッズも発売。他にも、スニーカーとシューピアスがセットになった、竹書房STOREだけのオリジナルアイテムの「ざわ‥スニーカー」。ベストセラー鷲巣麻雀牌とアカギSOGA名勝負Tシャツ、ざわアクキーお得な3点セットの「アカギ名勝負セット」など、新作商品も続々発売。2025年9月3日(水)までの期間に「竹書房STORE」X公式アカウント をフォロー&「#竹書房STOREを祝福」付きの公式ポストをリポストすると、抽選で公式グッズをランダムでプレゼントされるキャンペーンも実施。当選発表は、2025年8月16日(土)以降、X公式アカウントより順次行われる。

©浅白優作／小野中彰大／つくしあきひと／福本伸行／M/S/M/F/T／竹書房

（文＝リアルサウンド ブック編集部）