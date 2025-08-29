1Çñ100Ëü±ß¡Ä¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¢ ¡Ö¤¦¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¶½Ê³¤·¤¿Àä·Ê¤È¤Ï¡ª¡©
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤äÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¾Â¼À¿»Ê¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬TikTok¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBVLGARI¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¤â¶Ã¤¤¤¿¡ª¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÁ´ËÆ
¤³¤ÎÆü¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤´¤¯Íè¤¿¤«¤Ã¤¿¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È²ÈÂ²¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀßÆâ¤ò¼¡¡¹¤Ë¾Ò²ð¡£Á´Éô¤Ç59¤Î¥ô¥£¥é¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢°ÜÆ°¤Ï¥Ð¥®¡¼¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¡£º£²ó¤Ï11ÈÖ¤Î¥ô¥£¥é¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1.3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥×¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à2¼¼¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ß¥Ë¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤â¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£³³¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î³°¤Ë¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ÉÇñÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜÎÁ¶â¤Ë¤·¤Æ¡¢1Çñ100Ëü±ß¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï3Çñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤«¤é¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤Ó³°¤Ë½Ð¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¼¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·Ê¿§¤òËþµÊ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
¡þ
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¤Û¤«¡¢Áòµ·´Ø·¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÌó800·ï¤Î»à¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤Ê¤É¡¢¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»ñ»º¤¬300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ä°åÎÅ¸¦µæµ¡´Ø¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£