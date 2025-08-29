“見栄っ張り”ヒコロヒー、お金が無いときに困ってしまったこと

タレントのヒコロヒー（35歳）が、8月29日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“見栄っ張り”な性格ゆえに、お金が無いときに困ってしまったことについて語った。



28日に“女性の活躍”をテーマにしたイベントに登壇したヒコロヒーと女優・菜々緒（36歳）が、番組のインタビューに対応。頼りがいのあるイメージのある2人に、「頼られすぎて困ってしまったこと」について質問が出る。



これにヒコロヒーは「私はホンマ結構見栄っ張りなので…」とした上で、「後輩とかに飯（おごって）、金ないときとかも『食え食え！飲め飲め！』って言って。自分はお金借りておごる、とかやってました」と語り、菜々緒は「ええ！？ 姉さん！」とビックリ。



そして「（後輩にお金を出させることは）やっぱりできなかったですね」と語った。