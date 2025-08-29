韓国人の52％が「日本好き」、日本人の51％が「韓国に好感持てない」＝韓国ネット「片思いはやめよう」

2025年8月29日、韓国・釜山日報は「日本に好感を持つ韓国人の割合が過半数を超えた一方で、韓国に好感を持つ日本人の割合は過去6年で最低の水準となった」と伝えた。

記事によると、韓国の東アジア研究院（EAI）、日本のアジア・パシフィック・イニシアティブ（API）、米国の韓国経済研究所（KEI）が共同で調査を行った結果、「韓国に良くない印象を持っている」と答えた日本人は51．0％で、23年の32．8％から18．2ポイント増加し過去6年で最高水準を記録した。一方で「韓国に良い印象を持っている」と答えた日本人は24．8％にとどまり、過去6年で最低の水準となった。

これとは対照的に、韓国人の日本への好感度は上昇した。「日本に良い印象を持っている」と答えた韓国人は52．4％で、24年の41．8％から大幅に増加し調査開始以来最高水準を記録した。一方で「日本に良くない印象を持っている」と答えた韓国人は37．1％で過去最低水準となった。

また、日本人の10．5％が李在明（イ・ジェミョン）韓国大統領に「好感を持っている」と答えた。「好感を持っていない」は39．2％、「よく分からない・どちらでもない」は50．3％だったという。

韓国での調査は今月18〜20日に18歳以上の男女1585人を対象に行われた。日本での調査は19〜20日に12歳以上の男女1037人を対象に行われたという。

この記事を見た韓国のネットユーザーからは「韓国人だけが日本に好感を持ち、旅行へ行ってせっせとお金を使っているということか（泣）」「もう日本旅行をするのはやめよう。嫌われているのだから」「まるでわれわれが侵略した側かのような結果」「片思いはやめよう。日本との間にはまだ解決していない問題が山ほどある」などの声が上がっている。

その他「納得の結果。日本に旅行に行くと、日本人は本当に物静かで親切だと感じる。一方で韓国は全てが機械化されていて、愛想のない店員ばかり」「反日をあおろうとしているの？」などの声も見られた。（翻訳・編集/堂本）