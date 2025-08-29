ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、男性向けエステで日本一予約が取れないという、女性セラピストの施術現場に潜入した。（2022年5月23日放送）

番組ではグラビアアイドルの石原由希が“潜入ガール”となって、男性向けエステ「SWEET MIST（スイートミスト）」のセラピスト・美瑠牛乳さんに取材を実施。東京・恵比寿の高級マンションにある彼女専用の施術部屋へと向かった。到着後、普段の予約状況について尋ねたところ、牛乳さんは「予約はその日にもよるけど、だいたい12時間くらい施術していて」「1日20〜30分のインターバルで5枠から6枠くらい埋まっているので、けっこうキツキツですね」と告白。牛乳さんの場合は120分コースで3万5000円と高額な設定にもかかわらず、1日で最大6つの予約枠が3カ月先まで埋まっているという。

その後、部屋には週に1回の頻度で利用しているという常連客の40代男性が来訪。ストレッチを交えたマッサージなど、120分の施術が行われた。終了後、男性に話を聞いたところ、「No.1ですね。群を抜いています」と牛乳さんの施術を称賛。他のセラピストとの違いについては「本格的な整体マッサージ。正直、普通のマッサージ屋より気持ち良い」と語った。実は本格的なマッサージ店に勤務していた経歴もある牛乳さん。そのテクニックが口コミで広まり、客の5割が女性という、男性向けエステ界でも非常に珍しい状況になっているそうだ。牛乳さんによれば「セラピストさんや、今は普通にOLをやっている、全く違う業種の人も施術を受けに来る」という。

さらに牛乳さんは、全国の男性向けエステのセラピスト対象に講習会も実施。120分で4万円と通常の施術よりも割高でありながら、この講習会の予約も3カ月待ちと人気なのだそう。すでに複数回受講している男性向けエステ歴1年目の女性は、講習会を受ける理由について「牛乳さんの施術の内容がすごくて、お客さんにたくさん喜んでもらえてる。何度も通わないと身につけられないと思って」と明かす。また、この日講習会を体験した石原は、「密着感もすごいしグラマラスな方なんで安心感を覚えるんですよ。そういうところでも精神的にいい感じになった」と語った。