『ブラック・ショーマン』福山雅治＆有村架純による“叔父姪”バディの最新写真解禁
福山雅治が主演し、有村架純と初共演する映画『ブラック・ショーマン』より、福山＆有村による“叔父姪”バディの最新写真に加え、全員怪しい同級生たちの写真も解禁された。
【写真】“叔父姪”バディ、全員怪しい同級生たちも 『ブラック・ショーマン』場面写真ギャラリー
本作は、東野圭吾によるシリーズ累計87万部の大ヒット小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）を映画化したミステリーエンターテインメント。
ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックと、巧みな人間観察能力を持ちながら、金にシビアで、息を吐くようにうそをつくという、超個性的な主人公・神尾武史を演じるのは福山雅治。さらに、福山演じる神尾武史の姪であり、実父が何者かに殺されたことをきっかけに武史とバディを組み、殺人事件の解決に向けて奔走する神尾真世を演じるのは有村架純。初共演となる2人が名バディを組み、謎の殺人事件に挑む。
先日行われた完成報告会では、主演の福山と有村が初共演となったお互いの印象や作品への熱い想いを語った。続く完成披露試写会では、錚々たるキャストがレッドカーペットに登場し、撮影中のとっておきエピソードも披露。公開に向け、ますます注目が高まっている。
そして今回、鋭い観察力と巧みな話術に加え、高度なマジックテクニックで真相を解明する武史や、武史に「詐欺師！」と言い放つ真世の姿を捉えた写真が到着。さらに、“叔父姪バディ”として真相を追い、さまざまな場所で捜査を行う武史と真世の写真や、武史の話術に困惑した表情を浮かべる真世の写真も解禁された。
そのほか、漫画家として大成功を収めた真世の同級生・釘宮（成田凌）、言い争っているように見える池永夫婦（生田絵梨花・森崎ウィン）、怪しげな雰囲気を漂わせる九重（岡崎紗絵）と杉下（犬飼貴丈）、さらに悪だくみをしていそうな柏木（木村昴）・原口（森永悠希）・牧原（ハナコ・秋山寛貴）の姿も切り取られている。まさに、全員が嘘をついていそうな真世の同級生たちの不穏な写真が揃った。
映画『ブラック・ショーマン』は、9月12日公開。
