【ぺぺ 星巡りの調べ VER.】 受注期間：8月29日～10月8日 2026年11月 発売予定 価格：26,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ぺぺ 星巡りの調べ VER.」を2026年11月に発売する。受注期間は10月8日まで。価格は26,800円。

本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」より、サルゴンの有名な歴史学者であり、パーディシャーの長女である「ぺぺ」が、MisalignedSightseerシリーズの新衣装を纏った姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

身にあしらわれた金の装飾はきらびやかに輝き、玉色の蓮の花が腰元で咲き誇る表現となっており、イラストそのままに、精緻なディティールと軽やかな躍動感を見事に再現している。

背中のリボンにあしらわれた猫の模様は、職人の手によって細部まで丁寧に再現され、華麗さの中に巧妙に可愛らしさが織り込まれている。

「ぺぺ 星巡りの調べ VER.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm

(C) HYPERGRYPH

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。