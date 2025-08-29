JO1、Kep1er、ITZYら出演！ 世界的トップアーティスト×K‐POPグループが夢のコラボを実現する『KPOPPED』Apple TV＋にて配信開始
世界的トップアーティストとK‐POPアイドルグループが夢のコラボを実現したApple TV＋オリジナルシリーズ『KPOPPED』が、Apple TV＋にて本日8月29日より配信開始となった。
【写真】JO1はEve＆Keshaとスペシャルコラボ！ 『KPOPPED』場面写真
西洋のポップスターたちが自身の代表的なヒット曲を再現し、世界的にも有名なK‐POPアイドルたちとコラボレーションして壮大なバトルパフォーマンスを繰り広げる本作。レジェンドから次世代スターまで、ステージを越え、ジャンルと世代も超えた、奇跡の共演が実現する。
夢のコラボを実現するのは、K‐POPアイドルグループの、Billlie、ITZY、Kep1er、JO1、ATEEZ、STAYC、Kiss of Life、BLACKSWAN。西洋アーティストの、Megan Thee Stallion、Patti LaBelle、Spice GirlsのMel B＆Emma Bunton、Vanilla Ice、Taylor Dayne、Kesha、Eve、J Balvin、Kylie Minogue、TLC、Boy George、Jess Glynne、Ava Max、Boyz II Menら。
そんな豪華アーティストらがリミックスし、新たな表現で生まれ変わるのは、 “Savage”“Wannabe”“Ice Ice Baby”“Lady Marmalade”“Can’t Get You Out of My Head”“Motown Philly”“Waterfalls”などの名曲の数々。
各エピソードでは、ソウルの観客がその場で「最優秀K‐POP新曲」の勝者を決定。バトル勝者決定後は、K‐POPアイドルによるスペシャルステージでエピソードが締めくくられる。
Apple TV＋オリジナルシリーズ『KPOPPED』は、Apple TV＋にて独占配信中。
【写真】JO1はEve＆Keshaとスペシャルコラボ！ 『KPOPPED』場面写真
西洋のポップスターたちが自身の代表的なヒット曲を再現し、世界的にも有名なK‐POPアイドルたちとコラボレーションして壮大なバトルパフォーマンスを繰り広げる本作。レジェンドから次世代スターまで、ステージを越え、ジャンルと世代も超えた、奇跡の共演が実現する。
そんな豪華アーティストらがリミックスし、新たな表現で生まれ変わるのは、 “Savage”“Wannabe”“Ice Ice Baby”“Lady Marmalade”“Can’t Get You Out of My Head”“Motown Philly”“Waterfalls”などの名曲の数々。
各エピソードでは、ソウルの観客がその場で「最優秀K‐POP新曲」の勝者を決定。バトル勝者決定後は、K‐POPアイドルによるスペシャルステージでエピソードが締めくくられる。
Apple TV＋オリジナルシリーズ『KPOPPED』は、Apple TV＋にて独占配信中。