TAM BEAUTYが日本上陸♡大人気チーク＆リップがQoo10でお得に

韓国で大人気のインフルエンサー、ダシャがプロデュースに参加したコスメブランド「TAM BEAUTY」がついに日本上陸！SNSで話題の“물풀치크（ムルプルチーク）”をはじめ、ジューシーな果実カラーのリップティントがQoo10で購入できるようになりました。さらに、メガ割期間にはいつもよりお得にゲットできるチャンスも♪韓国トレンドの発色と質感を、この機会にぜひ体感してみてください。

のり型容器が話題！ムルプルチーク

ユニークなのり型チューブから絞り出し、アプリケーターで直接塗れる「ザ ゼリー ミルキー チーク ブラッシャー」。

肌にぴたっと密着し、発色と自然なツヤを同時に演出します。ビルダブル処方で重ね塗りしてもよれにくく、好みの濃さに調整可能。

時間が経っても塗りたての血色感をキープできるロングラスティング設計です。

カラー：Hello Bunny（ブルベ向け・愛らしいピンク）／Sun Flush（ニュートラル～イエベ向け・コーラルピンク）／Nude Tea（イエベ向け・ピンクベージュ）／Rosy Dance（ブルベ向け・モーヴピンク）

TOMORROW X TOGETHER×RMK♡HUENINGKAIが纏う新作ファンデの魅力

ぷるんと続く♡ジェリーリップティント

「ザ ジェリー プランピング リップ ティント」は、ジェリーのようなツヤとボリューム感を与えるリップ。

プランパーを別途使わなくてもクーリングプランピング効果でふっくら唇を演出。ひと塗りで鮮やかに発色し、弾力のある膜が長時間キープします。

ブルベ向けカラー：01 The Guava（ソフトピンク）／03 The Berry（ネオンピンク）／05 The Fig（ミュートピンク）／07 The Cherry（フューシャレッド）／08 The Grape（グレープレッド）

イエベ向けカラー：02 The Peach（ピーチベージュ）／04 The Apple（アップルレッド／06 The Lychee（コーラルベージュ）

Qoo10で日本初登場！

今回の日本上陸に合わせて、Qoo10にてTAM BEAUTYの人気アイテムが購入可能に。

さらにメガ割期間は特別価格で手に入る大チャンス。韓国で話題の“水光チーク”と“果実リップ”を、お得に試せるタイミングを逃さないで♪

TAM BEAUTYで叶える旬顔メイク

韓国で火がついた「TAM BEAUTY」が日本にやってきたことで、最新のトレンドコスメがぐっと身近になりました。

肌に溶け込むミルキーチークや果実のようにジューシーなリップティントは、どれもデイリーに使いやすくメイクの印象をアップデートしてくれる名品です。

Qoo10ならメガ割でお得に試せるので、この夏はTAM BEAUTYで“自分らしい旬顔”を楽しんでみてはいかがでしょうか♡