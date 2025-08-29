TAM BEAUTYが日本上陸♡大人気チーク＆リップがQoo10でお得に
韓国で大人気のインフルエンサー、ダシャがプロデュースに参加したコスメブランド「TAM BEAUTY」がついに日本上陸！SNSで話題の“물풀치크（ムルプルチーク）”をはじめ、ジューシーな果実カラーのリップティントがQoo10で購入できるようになりました。さらに、メガ割期間にはいつもよりお得にゲットできるチャンスも♪韓国トレンドの発色と質感を、この機会にぜひ体感してみてください。
のり型容器が話題！ムルプルチーク
ユニークなのり型チューブから絞り出し、アプリケーターで直接塗れる「ザ ゼリー ミルキー チーク ブラッシャー」。
肌にぴたっと密着し、発色と自然なツヤを同時に演出します。ビルダブル処方で重ね塗りしてもよれにくく、好みの濃さに調整可能。
時間が経っても塗りたての血色感をキープできるロングラスティング設計です。
カラー：Hello Bunny（ブルベ向け・愛らしいピンク）／Sun Flush（ニュートラル～イエベ向け・コーラルピンク）／Nude Tea（イエベ向け・ピンクベージュ）／Rosy Dance（ブルベ向け・モーヴピンク）
ぷるんと続く♡ジェリーリップティント
「ザ ジェリー プランピング リップ ティント」は、ジェリーのようなツヤとボリューム感を与えるリップ。
プランパーを別途使わなくてもクーリングプランピング効果でふっくら唇を演出。ひと塗りで鮮やかに発色し、弾力のある膜が長時間キープします。
ブルベ向けカラー：01 The Guava（ソフトピンク）／03 The Berry（ネオンピンク）／05 The Fig（ミュートピンク）／07 The Cherry（フューシャレッド）／08 The Grape（グレープレッド）
イエベ向けカラー：02 The Peach（ピーチベージュ）／04 The Apple（アップルレッド／06 The Lychee（コーラルベージュ）
Qoo10で日本初登場！
今回の日本上陸に合わせて、Qoo10にてTAM BEAUTYの人気アイテムが購入可能に。
さらにメガ割期間は特別価格で手に入る大チャンス。韓国で話題の“水光チーク”と“果実リップ”を、お得に試せるタイミングを逃さないで♪
TAM BEAUTYで叶える旬顔メイク
韓国で火がついた「TAM BEAUTY」が日本にやってきたことで、最新のトレンドコスメがぐっと身近になりました。
肌に溶け込むミルキーチークや果実のようにジューシーなリップティントは、どれもデイリーに使いやすくメイクの印象をアップデートしてくれる名品です。
Qoo10ならメガ割でお得に試せるので、この夏はTAM BEAUTYで“自分らしい旬顔”を楽しんでみてはいかがでしょうか♡